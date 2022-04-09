关于瓦哈卡州 Soyaltepec 枪击事件中一名老年人死亡的已知情况

墨西哥电影《La Gran seducción》的拍摄于4月7日暂停，但制片公司Pimienta Film s没有说明原因。但是，瓦哈卡州索亚尔特佩克岛上的一家当地媒体保证，真正的原因是一名显然在拍摄中扮演角色的老年人的死亡。

尽管圣米格尔·索亚尔特佩克（San Miguel Soyaltepec）市政府证实了这名 88岁妇女于4月6日去世，但没有任何信息可以证实她是电影演员阵容中的额外角色。

Infobae Méxic o咨询了这一事实的面对面消息来源，并保证该老年人不参与制作，也没有试镜成为额外的或次要的角色。但是，这位女士履行了参加演员表的要求，她住在该地区，她的ob告的日期与暂停拍摄的时间相吻合.

Así se llevaban a cabo las audiciones para ser personaje extra o secundario (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

“我们对玛丽亚·克里斯蒂娜·文图拉·洛佩斯夫人的敏感死亡向洛伦佐·文图拉家族表示诚挚的慰问”，在圣米格尔·索亚尔特佩克市政府的Facebook页面上读到。

应该指出的是，墨西哥制作公司 Pimienta Fil m s是诸如 Noche de Fuego（2021）等电影的幕后黑手；协调和导演该电影的电影制片人是尼古拉斯·塞利斯，他曾担任阿方索·卡隆执导的罗马（2018年）的制片人。

4月7日，当地媒体埃尔皮涅罗（El Piñero）报道说，这名88岁的女子因明显的鲁莽行为在现场死亡。在这个网站上，可以肯定的是，“由于粗心和超速行驶”，纳瓦拉铸造公司成员和死亡的老年人罗德里戈·桑切斯·巴斯克斯（RodrigoSán chezVázquez）的车辆被推翻了。

El gobierno municipal emitió una esquela (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

另一方面，当地媒体分享说，该制作人员头部受伤，这一信息与咨询该媒体并声称在事故发生时曾在那里的人的声明相吻合。

根据这个消息来源，年长的成年人会来探望她的亲戚，因为在Soyaltepec岛上，街道是倾斜的，她会要求下车，所以制作人员试图通过让她上船来帮助她，他们会把她爬上亚视，但是，与会者的重量和陡峭的斜坡使其不稳定。

Esta es la cuatrimoto en la que la adulta mayor habría sufrido el fatal accidente (Foto: Cortesía página FB Isla Soyaltepec: Oaxaca)

3 月底，纳瓦拉铸造公司发起了呼吁，呼吁位于瓦哈卡州的索亚尔特佩克岛、图斯特佩克岛和哈拉帕德迪亚兹地区的人口。25 岁以上的任何人都可以在 Pimienta Films 的电影《La Gran Sed uction》中作为次要角色或额外角色进行试镜。

根据圣米格尔·索亚尔特佩克市政府的说法，铸件在3月31日之间举行，并将延长至4月8日。

Nahuala Casting的选角协调员古斯塔沃·洛佩斯在一段视频中说：“他们不需要特定的教育水平或年龄，只要他们超过25岁，甚至老年人也可以来，他们将拍摄大约四张照片，他们只需要参加。”

Este fue el comunicado de la empresa que organizó el casting (Foto: Nahuala Casting)

Graciela Lizbeth Miguel Villanuev a 是 Pimienta Films 的电影《大诱惑》的选角导演，在与车辆有关的致命事故发生后，代表该公司发表了声明。

“我们特此通知您，由古斯塔沃·洛佩斯，卡洛斯·奥罗佩萨和伊曼纽尔·托瓦尔组成的选角团队将从现在起停止在该地区（图斯特佩克，萨亚尔特佩克和贾拉帕·德·迪亚兹）的试镜，因为制作通常已经暂停了以前的电影制作作品”，它可以在里面阅读。

该公告还指出：“制作部门将与有关当局联系，以正式提供更多信息。”根据电视新闻记者安赫尔·卡马雷纳（ÁngelCamaren a）的说法，拍摄电影的蒙太奇已于今年4月8日从岛上移走。

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