“真是巧合”：美国参议员马可·卢比奥谈俄罗斯上校在哥伦比亚

古巴裔参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）加入了关于俄罗斯军人德米特里·弗拉基米罗维奇·塔兰佐夫（Dmitry Vladimirovich Tarantsov）担任俄罗斯联邦驻哥伦比亚大使馆随员的争议。他提到了这个问题，涉及哥伦比亚媒体对这位上校的指控，指控他涉嫌参与俄罗斯干预2016年美国大选。

国会议员卢比奥是共和党成员，也是美国参议院情报特别委员会的成员，也是该委员会年龄最大的成员，他在访问佛罗里达州多拉的委内瑞拉社区期间回答了向他提出的关于这个问题的问题。

“他在哥伦比亚真是巧合！”，卢比奥在一轮提问中大叫，然后说他一年多来一直在警告 “国际左翼分子正在寻求干预哥伦比亚的选举并制造混乱”。

根据这位参议员的说法，该集团将在古巴和委内瑞拉人民的支持下，试图通过混乱和错误信息等策略干预拉丁美洲。

面对围绕德米特里·塔兰佐夫（Dmitry Tarantsov）的指控，“他打算把他 [...] 当作涉嫌干预美国大选的行动有关的网络间谍”，俄罗斯联邦大使馆发布了一份新闻稿，为其军事随员辩护。

俄罗斯外交办公室指出，塔兰佐夫是一名职业军人，已经被派往国外的其他使团。正如 Infobae 已经说过的那样，他和他的妻子维塔利亚·阿纳托利耶夫娜·塔兰佐娃被列为空军武官2014年夏天在美国的外交官。2007年，该上校还出现在加拿大政府的外交名录中。

在塔兰佐夫上校对美国的访问结束时，俄罗斯大使馆保证这是在正常情况下发生的，“并于2015年7月，即美国总统大选前一年多返回俄罗斯。U.U.”。

此外，他们指出，对塔兰佐夫的指控源于外交政策的一篇报纸文章，该文章还引用了美国参议院情报委员会关于上述干预的报告，其中出现了塔兰佐夫的姓氏。

在这份五卷报告的数千页中，几乎没有提及塔兰佐夫，塔兰佐夫说：“塔兰佐夫是否参加了这次活动尚不清楚”；特别是在 “俄罗斯努力调查美国投票系统和程序以及投票的其他内容” 一节中基础设施”。其余文件中甚至没有说明他的名字或赞助人。

声明最后指出，围绕塔兰佐夫的这些报道代表了 “濒临狩猎女巫的间谍恐惧症的另一个方面。点。没别的了。”

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