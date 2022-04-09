视频：男子在 TransMilenio de Banderas 车站面对嫌疑强盗

一段视频记录了当时一名男子在TransMileNIO看到两名男子遭到袭击时才借助雨伞帮助的那一刻，他声称自己正在为自己辩护，因为他指出自己正试图抢劫他们。

这些图像显示了如何从其中一辆铰接式运输巴士的外面，一个显然被混淆的人侮辱并邀请两名男子出去车站与他们对抗。

那一刻引起了附近等待其他路线的人的注意，此外还有那些在公共汽车内的人。从那时起，一些用户一直在收集并发起对两名被指控的罪犯的围栏和人身攻击。

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当场，其中一名戴着红帽子和蓝色外套的面对者下了公共汽车，决心进行反击，但在短暂的追逐之后，他立即逃离了肯尼迪班德拉斯车站的一侧。

同时，另一个将成为他的帮凶的男人穿着白夹克和牛仔裤。除了手提箱外，他还被聚集在一起为那个说要偷他的人辩护的人包围。

这名嫌疑罪犯在遭到几个人袭击并被关押直到一些TransMilenio当局或后勤人员到达之前无法做任何事情。

该视频是由注意到情况的另一位用户捕获的：

在首都最重要的交通系统中，这种情况并不是孤立发生的，因为根据波哥大安全秘书处的数据，仅在今年的前两个月，TransMilenio就发生了1400多起抢劫案，相当于每天大约25起盗窃案。

同时，来自民主党中心的议员戴安娜·迪亚戈（Diana Diago）表示，2021年，车站的抢劫案数量达到3468起，而在其他数据中，迪亚戈当时表示，在公交车上，这一数字高于3000起，这种情况是在食物路线上计算得出的，数字相似。

最近，在波哥大市长办公室提交的名为 “超过25,000只眼睛Atentos” 的资产负债表中，揭示了交通系统中目前正在实施的一些策略，旨在与协助TransMilenIO的所有后勤参与者同步制定应急计划在每个车站运行。

该报告记录说，70多名罪犯被当场抓获，而在行李箱和公共汽车上缴获的刀刃武器略超过1,500件以及其他11件创伤性武器。

根据波哥大Personería的说法，2021年受影响最大，盗窃最多的车站是北干线，南部的加拉加斯大道以及Calle 80的车站。

同样，尽管NQS是受抢劫影响最小的国家之一：趋势是受害者倾向于向南走。至于车站，TransMilenio和Personería都同意，希门尼斯大道，北门和南方门户是盗窃发生最多的地方，其中包括实体发生的盗窃事件。

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