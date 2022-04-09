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星期六 9 四月 2022
奇諾

视频：北桑坦德的 Chinacota 停用爆炸物

身穿制服的国家警察设法以有控制的方式引爆了遗弃在通往旅游市政当局的道路上的装置。

Newsroom Infobae

9 四月 2022

星期五晚上，反爆炸警察以受控的方式引爆了一种装置，该装置显然在通往Chinacota（北桑坦德省）旅游自治市的道路上被遗弃了好几天，这是复活节周期间访问量最大的装置之一。

警察指挥官卡洛斯·马丁内斯上校说：“今天下午，该部门在道路网络内的公民参与网络的一个合作社告诉我们，Chinacota市附近的一座小山上有一个可疑物体，立即启动了我们针对这些情况的协议。”该部门的。

面对这种情况，该官员表示，反爆炸专家必须以有控制的方式引爆该装置。

“特种部队被移走，该地区被封锁，根据可能的爆炸装药的诊断，它们立即被摧毁，使其失效并避免任何附带损害。局势已经中和，道路已经恢复，警察正在该地区巡逻。我们也得到了国民军的支持，我们仍然致力于北桑坦德的安全，” 他说。



马丁内斯上校将炸药的安装归咎于民族解放军游击队，该游击队最近在卡塔通博进行了武装袭击。

“信息和专业知识告诉我们，恐怖分子几天前在那里放弃了这项指控，可能是最近几天民族解放军在该部门的各个部门实施限制时，却没有像往常一样考虑他们可能对平民、儿童和平民造成的损害正在这个山区过境的社会人士，” 他补充说

该官员邀请公民继续通过 123 号线报告任何类似情况，以继续保护公民，并表示，在该部门的道路上，警察和陆军正在圣周期间确保旅行者的安全。


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