视频：北桑坦德的 Chinacota 停用爆炸物

星期五晚上，反爆炸警察以受控的方式引爆了一种装置，该装置显然在通往Chinacota（北桑坦德省）旅游自治市的道路上被遗弃了好几天，这是复活节周期间访问量最大的装置之一。

警察指挥官卡洛斯·马丁内斯上校说：“今天下午，该部门在道路网络内的公民参与网络的一个合作社告诉我们，Chinacota市附近的一座小山上有一个可疑物体，立即启动了我们针对这些情况的协议。”该部门的。

面对这种情况，该官员表示，反爆炸专家必须以有控制的方式引爆该装置。

“特种部队被移走，该地区被封锁，根据可能的爆炸装药的诊断，它们立即被摧毁，使其失效并避免任何附带损害。局势已经中和，道路已经恢复，警察正在该地区巡逻。我们也得到了国民军的支持，我们仍然致力于北桑坦德的安全，” 他说。









马丁内斯上校将炸药的安装归咎于民族解放军游击队，该游击队最近在卡塔通博进行了武装袭击。

“信息和专业知识告诉我们，恐怖分子几天前在那里放弃了这项指控，可能是最近几天民族解放军在该部门的各个部门实施限制时，却没有像往常一样考虑他们可能对平民、儿童和平民造成的损害正在这个山区过境的社会人士，” 他补充说

该官员邀请公民继续通过 123 号线报告任何类似情况，以继续保护公民，并表示，在该部门的道路上，警察和陆军正在圣周期间确保旅行者的安全。





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