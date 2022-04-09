乌克兰报告说，俄罗斯军队在占领布查市期间强奸了未成年人。

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

乌克兰议会人权专员柳德米拉·德尼索娃周五谴责说，俄罗斯军队在占领首都基辅附近的布查市期间强奸了未成年人。

丹尼索娃在她的 Facebook 页面上发布了一篇帖子，列出了至少两名未成年人的案件，一名十四岁的女孩和一名 11 岁的男孩，据称他们被俄罗斯占领者强奸。

在这方面，杰尼索娃敦促欧洲安全与合作组织（欧安组织）和联合国调查这些事实。

这位乌克兰国会议员说：“地球上或地狱中没有任何地方可以让这些种族主义罪犯躲避报复，” 他坚持认为，1949 年《日内瓦国际人道主义法公约》“严格禁止” 强奸。

Las tropas rusas son acusadas de masacrar a la población civil de Bucha durante sus ataques REUTERS

另一方面，根据德国 DP A的说法，位于该国中南部米古拉耶夫和扎波罗热之间的城市Kryvyi Rog军事管理局也报告了乌克兰平民被俄罗斯士兵强奸的案件。

在克拉马托尔斯克攻击

在本周五对克拉马托尔斯克的火箭弹袭击中，至少有50人丧生，其中包括四名儿童，另有100人受伤车站，乌克兰东部的一个城市，那里有 数百人在等火车离开该地区。

“该站遭到火箭弹袭击后，有30多人丧生，100多人受伤（...）这是故意的袭击，” 乌克兰铁路公司 U krzaliznytsia 负责人 Oleksander Kamyshin 在电报中说。

片刻之后，救援部门报告说，至少有 50 人死亡。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周五表示，在俄罗斯袭击顿涅斯特克地区乌克兰城市克拉马托尔斯克的火车站之后，他预计第一世界大国将作出 “强有力的全球反应”。

根据总统声明，乌克兰总统在晚间讲话中说：“就像布查的大屠杀一样，像许多其他俄罗斯战争罪行一样，克拉马托尔斯克的导弹袭击必须是（国际）法院的指控之一，这肯定会发生。”

泽伦斯基说，全球范围内将努力确定俄罗斯入侵乌克兰期间 “每分钟” 发生的情况。“谁做了什么，谁下达了命令。总统补充说，导弹来自哪里，谁携带导弹，谁下达了命令以及袭击是如何协调的，” 总统警告说：“责任是不可避免的”。

他说：“俄罗斯国家宣传人员急于将袭击的责任转移给乌克兰军队，以至于他们不小心指责俄罗斯，” 他补充说，俄罗斯通讯社人造卫星报道说，这次袭击 “是在导弹还在空中时发生的”。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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