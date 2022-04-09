乌克兰希望今年能够成为欧盟成员的候选国

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

负责欧洲和欧洲-大西洋一体化的副总理奥尔加·斯特凡尼希纳（Olga Stefanishina）表示，她希望在2022年6月的欧盟领导人峰会上，乌克兰能够成为欧盟成员国的候选国。

据国际文传电讯社报道：“我们希望在今年6月的欧盟领导人峰会上，乌克兰将成为欧盟成员国的候选国，这一进程将为我们开辟新的政治视野，但最重要的是为我们开辟财务前景。”

实际上，欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）本周五在基辅与总统沃洛德米尔·泽伦斯基会晤时承诺，将加快该国加入欧盟的步伐。

冯德莱恩在向乌克兰总统递交入世问卷后说：“我们将尽可能加快这一进程，同时确保所有条件都得到尊重。”

Ucrania sigue a la espera de formar parte de la UE

这份文件是欧洲行政长官起草的意见的核心，目的是就候选国加入社区俱乐部的选择发表意见。“这就是通往欧盟之路的起点。他告诉乌克兰总统，我们将每周七天、每天 24 小时随时为您服务，与这个共同基地合作。”

漫长的扩张进程并不是乌克兰实现进入快速通道的愿望的唯一障碍，因为在欧盟内部，有些成员国不愿意加快基于绩效的程序。

等式中的另一个因素是巴尔干国家的情况，它们已经开始加入欧盟的进程已有十多年了，在短期内没有任何能够加入欧盟的迹象。

参加欧安组织

另一方面，由于最近对克拉马托尔斯克市火车站的袭击，乌克兰外交部长迪米特罗·库莱巴在其官方推特个人资料上保证，“俄罗斯的侵略和不合理的暴行打破了赫尔辛基最后行动的基础。”

“俄罗斯参加欧洲安全与合作组织（欧安组织）是对欧洲安全与合作的威胁。如果欧安组织缺乏适当的暂停机制，请制定程序并将其取消，“他要求说。

根据欧安组织网站上发布的一份声明，本周早些时候，欧安组织驻乌克兰特别观察团（SMM）完成了其所有国际成员的临时撤离。

他周四表示：“随着这次临时撤离的完成，信息活动暂停，但设施和资产得以保留，以期在乌克兰恢复运营。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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