他们报告说，约有 30 万名投票陪审团在国会选举中两次投票

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

根据哥伦比亚透明倡议，在3月13日的最后一次立法选举中，有近30万名投票陪审团进行了两次投票，一次是在他们进行监督的桌子上，另一次是在登记选票的桌子上。

在RCN广播电台，他们咨询了该组织的负责人塞尔吉奥·阿尔扎特（Sergio Alzate），后者保证不良表现是经过计算的。

他说：“这不是自发的，注册服务商故意、有预谋和策划的60多万个投票陪审团能够两次投票，这就是其中30多万人的投票方式。”

根据他们进行的监督，发现那些被任命监督 3 月 13 日选举的人在他们开展工作的桌子上和登记选票的桌子上付了钱。

“会议记录证实了这一点，这与他们作为投票陪审团投票的任命决议形成鲜明对比。但是在同一个地方和另一张桌子上，他们以公民的身份投票，” 他在车站补充说。

同时，电视新闻报道 Noticias RCN 表示，这次双重投票的证据材料将添加到已向总检察长办公室提交的投诉中，他们已经在2021年10月开始了该程序。

此外，他们辩称，他们在注册局使用的软件允许陪审团的剖析，以偏爱与注册商Alexander Vega关系密切的人。

阿尔扎特@@ 在新闻中说：“陪审员发现，国家登记官本人发送了他将为国会议员和国会候选人选择的陪审团类型的简介，以便选出具有这些个人资料的人，反过来，他们的选举对他们有利。”

当总检察长办公室宣布对国会选举中可能发生的其他违规行为对维加进行纪律调查时，这些指控就已经知道了。

总检察长玛格丽塔·卡贝洛·布兰科（Margarita Cabello Blanco）表示，这一决定是根据不同公民和政治部门一再提出的申诉以及检察官办公室对信息进行的分析作出的，这些信息与2008年发生的多种异常情况相对应。正在进行立法选举。

检察官通过视频解释说：“调查旨在确定注册商是否可能犯下与涉嫌在州甄选和招聘方面的违规行为以及投票控制职能和陪审团培训中可能存在的遗漏有关的纪律违法行为。”

他还表示，监管机构向一些书记官长官员展开了初步调查，调查选举日选票登记或投票站转移过程中出现的违规行为，其中将国会的新构想定义为有争议。问题。政治联盟中将参加第一轮总统竞选的唯一候选人。

另一方面，他保证，由四名委派检察官组成的检察官办公室精英小组已经对收到的1,600份申诉和400份投诉作出了第一批裁决，确定对可能的违规行为启动了33项纪律处分程序。陪审团因投票、购买选票、限制选民和选票登记错误而犯下的罪行。

总检察长办公室的调查旨在确定是否超出了其职能，因为据称他们不了解有关此事的法律规定，以及Indra公司在选择和雇用方面存在违规行为，要求选民进行生物鉴别身份识别 Sistemas S.A.，因为存在着可能危及该公司甄选和采购程序透明度的情形，以及在据称存在利益冲突的情况下”。

同样，检察官办公室力求查明，鉴于其职责以及未能履行职责，其职能是否存在 “疏忽”，以避免违规行为，并确保在预先计票时保持应有的警惕和控制。由于投票陪审团培训方面的缺陷、缺陷或遗漏而发挥其职能。





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