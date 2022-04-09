美国估计，俄罗斯寻求动员6万多名新兵来增强其战斗力

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

美国报告说，莫斯科失去了15％至20％的战斗力，现在将寻求在乌克兰东部动员6万多名新兵和预备役人员，以加强对顿巴斯东部地区的占领。

美国国防部高级官员周五报道，位于哈尔科夫以北80公里的俄罗斯边境城镇别尔哥罗德的战术部队数量将从30支增加到40支。

正如美国广播公司新闻网（ABC News）所解释的那样，这意味着最近几天又有10,000名士兵迁移到该国东部。“我们认为，该地区将成为俄罗斯军队的补给区。我们已经看到有迹象表明，一些部队正在向别尔哥罗德移动，” 他承认。

同样，这位美国国防官员坚持认为，俄罗斯正在将精力和精力集中在该国南部和东部。他说：“很难确切地说出这些（士兵）中的每一个（士兵）在哪里，但我们已经看到他们有所增加。”

Un alto funcionario de Defensa norteamericano informó que Moscú ha perdido entre el 15 y el 20 por ciento de sus fuerzas de ataque STRINGER | EFE

另一方面，他保证，过去八年来该地区的 “斗争” 使两支军队 “熟悉” 了地形，人口中心和交通线路，因此他期望 “用刀战斗”。他说：“这可能非常血腥而且非常丑陋。”

五角大楼发言人约翰·柯比上周表示，有报道预测，在乌克兰北部的部队丧生后，正在动员成千上万的预备役人员增援顿巴斯边境的俄罗斯部队。

此外，乌克兰武装部队周二保证，俄罗斯 “将重组部队” 并 “集中精力” 为在该国东部发动军事进攻做准备，指的是自封的顿涅茨克共和国和卢甘斯克共和国所在的顿巴斯地区。

“目的是建立对顿涅茨克和卢甘斯克地区领土的完全控制。俄罗斯敌人正试图改善塔夫里塔和皮夫登诺布日斯基行动区的部队位置，” 乌克兰陆军总参谋部通过其在社交网络Facebook上的帐户上的一条消息强调说。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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