“为乌克兰挺身而出” 的国际运动已经筹集了99亿美元

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

国际捐款活动 “为乌克兰站起来” 已经筹集了91亿欧元（合99亿美元），用于支持因乌克兰境内外武装冲突而流离失所的人。

在这一数字中，欧盟委员会捐助了10亿美元。委员会主席厄休拉·冯·德莱恩说：“在这个黑暗的时刻，世界各国、公司和人民的团结为这个黑暗的时刻提供了一些启示。”

至于其他捐助者，50亿欧元属于欧洲公共金融机构的贷款和赠款，例如欧洲投资银行（EIB）和欧洲委员会开发银行。

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

欧洲投资银行已经支付了6.68亿欧元来满足乌克兰政府的紧急财政需求，它正在为2022年和2023年提供40亿欧元的计划，以帮助欧盟成员国的城市和地区 “满足接待和接待所涉及的紧迫投资需求和挑战。来自乌克兰的战争难民融入社会”。

另外 41 亿欧元是世界各地政府、企业和个人为境内流离失所者和难民承诺的财政捐助和实物捐助。

“我们将继续提供支持，当炸弹停止落下时，我们将帮助乌克兰人重建自己的国家。我们将继续代表乌克兰，” 冯德莱恩说。

该运动是欧盟委员会和加拿大政府应乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基的呼吁于3月26日宣布的。

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

“我们将继续支持因（弗拉基米尔）普京毫无道理的战争而流离失所的乌克兰人民。无论是食物、水、住所还是医疗援助，我们都将继续为您提供支持并提供所需的帮助。我们代表乌克兰，” 加拿大总理贾斯汀·特鲁多说。

在收集的总额中，18亿将用于境内流离失所者，73亿将用于收容难民的国家。

在欧盟国家收容的乌克兰人超过400万，他们的资金将用于食品、住房、医疗和教育援助以及就业。

在华沙拉津基宫举行的最后一场竞选活动中，出席活动的冯德莱恩和波兰总统安德烈·杜达以及通过视频会议参加的加拿大总理贾斯汀·特鲁多都表示声援乌克兰人民。

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

根据负责该倡议的国际组织 “全球公民” 的说法，决定由华沙主办该运动的结束，“以表彰波兰人民在收容来自乌克兰的250万难民方面所起的杰出作用”。

“今天，我们为来自乌克兰的数百万难民和有需要的人提供支持。我们已经做了很多工作，但是在不久的将来，乌克兰将需要大量的财政支持。第二次世界大战后西方国家获得的那种支持：乌克兰的新马歇尔计划，” 杜达在波兰官方通讯社PAP收集的评论中说。

泽伦斯基总统说，“在遭受世界上最大国家的侵略袭击45天后，世界上最大的勇敢国家乌克兰已经 “团结了民主世界”。

最后呼吁 “出于对乌克兰人民应得的勇气的尊重”，所有观众 “说服他们的政客” 向自己的国家运送武器并对俄罗斯实施进一步的制裁。

Desplazados ucranianos por la guerra

会议期间，播放了一段视频，收录了包括西班牙政府总统佩德罗·桑切斯在内的欧洲领导人的致辞，他强调 “世界必须团结起来，帮助乌克兰应对可怕的人道主义危机。”

此外，一些非政府组织的代表和志愿者应邀分享了他们的证词，并解释了他们在波兰各地收容和援助难民方面的工作情况。

据估计，650多万乌克兰人因战争而流离失所，其中一半人在国外，其中约250万人已抵达波兰。

“为乌克兰站起来” 运动获得了全世界成千上万人的支持，他们通过社交媒体上发布的消息表达了对战争受害者的支持。

该节目的名人物和来自世界各地的艺术家包括亚历杭德罗·桑兹、安妮·伦诺克斯、比利·艾利什、黛咪·洛瓦托、埃尔顿·约翰、休·杰克曼、胡安斯、凯蒂·佩里、麦当娜、麦莉·赛勒斯、珍珠果酱、沙奎尔·奥尼尔、U2 等等。

来自 EuropaPress 和 EFE 的信息

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