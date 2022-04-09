Sheinbaum 和 Monreal 批评国家统计局警告撤销授权可能会失效

上周，所谓的 “第四次转型” 的几名官员在关于撤销授权的全民协商中推动对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的投票，从而打破了选举禁令之后，国家选举研究所（INE）主席洛伦佐·科尔多瓦警告说违反法律的行为可能导致联邦司法机构选举法庭（TEPJF）取消这一程序。

在这方面，墨西哥城政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）在本周五的新闻发布会上回答说，这将是4月10日星期日举行的民主演习无效的 “最后一根稻草”。值得一提的是，她是参加革命纪念碑集会而违反禁令的官员之一。





他保证，董事们对这个职位非常依恋，以至于他们认为自己是国家统计局。

最后，他说，国家统计局的成员远没有使用社交网络来促进民众协商，而是致力于压制它，他认为这是不正常的。“这对你来说看起来很正常吗？那位选举顾问在推特上献身攻击政府首脑。这对我来说似乎不正常，” 他强调说。





莫雷纳在参议院的协调员里卡多·蒙雷尔（Ricardo Monreal）则将洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）的言论描述为不恰当，此外，他保证，这些言论旨在抑制公民参与撤销授权。

“国家统计局主席说，这种在我国首次实施的撤销未公布的授权的做法有可能被取消。他说，由于违法行为的公务员的矛盾和干预，这不仅是一种不合时宜的言论和声明，而且旨在抑制公民的参与”，

有抱负的总统候选人认为，有可能因违反选举禁令而取消撤销授权，这对民主来说是个坏兆头，因为选举机构 “必须呼吁参与，并以克制和公正的态度行事”。

蒙雷尔指出，国家统计局、联邦行政首长和政治行为者之间的两极分化和对抗并不幸运，因为这不仅阻碍了公民在这种直接民主机制中行使投票权，而且还影响了该国的民主。

因此，他相信影响公民信心的这一阶段困难很快就会被克服，并重申他将在本周日行使撤销其任期的权利。