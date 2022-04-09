Vuelta a Turquía 2022 的简介，奈罗·金塔纳将在本赛季获得新冠军

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

来自Arkea Samsic的B oyacense自行车手奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）将于本周日在2022年Turquía巡回赛上开始一场新的比赛，这是他从未参加过的比赛，这使他的球队和球迷充满了期望，是最有可能赢得冠军的人之一。

这位咖啡种植者已经准备好在那轮比赛中首次亮相，经过四场非常高的比赛，因为到目前为止，金塔纳已经完成了两个阶段的胜利和两场总排名的胜利：今年到目前为止，在滨海阿尔卑斯巡回赛和普罗旺斯巡回赛中。

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

内罗也表现出良好的状态，在巴黎尼斯和加泰罗尼亚Vuelta a Catalunya总共赢得了第五和第四名，对阵非常强大的竞争对手，例如三届Vuelta España冠军，普里莫兹·罗格利奇和葡萄牙人若昂·阿尔梅达，他们今年也表现出色。

除了奈罗之外，其他哥伦比亚人也将参加比赛，例如他的兄弟戴耶（Dayer），他将是他在山上最重要的乡绅；布兰登·罗哈斯（Drone Hopper Androni Giocattoli）和约翰·加西亚（C aja Rural de España）。

这场比赛将有超过1200公里的总公里和12个山口，其中咖啡种植者将成为主角。

2022年土耳其巡回赛将分为八个阶段，将于4月10日至17日进行，从博德鲁姆的第一天开始，到库萨达斯约202公里，那里将有一些中山通行证。

第二阶段将长156公里，位于塞尔丘克（埃菲斯）和阿拉恰特之间。在那里，短跑运动员将是主要的主角，而最喜欢的人则负责第三阶段的比赛，第三阶段的布局将基本平坦，并且可能会受到侧风的伤害。

在伊兹密尔（科纳克）和马尼萨（Spil Milli Park）之间，第四天将以146.3公里的路线举行。登山者必须保持警惕，因为这条路线只有一个第一类山口，但这将在最后13.9公里内，并且可以初步确定一般分类。

第五天的短跑运动员将有另一次机会在从马尼萨到艾瓦勒克的186公里距离内寻求胜利，而在第六阶段，斜坡将在埃德雷米特（Akçay）和Eceabat（57.Alay Şehitliği）之间设置当天最大的难度，相隔201.5公里。

第七阶段，即中山，重新出现，在Gelibolu和Tekirdağ之间有两条山口，长131公里，最后一天，第八天，将在首都伊斯坦布尔，大约137公里的路线，赛道将标志着终点，尽管只有第三类攀登在那里，新的将成为奥斯曼回合的冠军。

希望奈罗·金塔纳（Nairo Quintana）能够凭借自己的战绩，他的球队和哥伦比亚队取得这一新的胜利，哥伦比亚一直在2022年迄今为止参加的各种比赛中为他提供支持。

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