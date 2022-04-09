爱乐音乐会，电子音乐接管麦德林爱乐乐团

下周六，4月23日，麦德林爱乐乐团将不会探索任何古典主义或浪漫主义大师的曲目，也不会探讨当代音乐的复杂性，因为这场音乐会将他们留在一边来演奏Paul Van Dyk，David Guetta，Coldplay，Sia，Avicii的歌曲。

这场音乐会是多元音乐季的一部分，将庆祝地球日，这要归功于胡利奥·塞萨尔·塞拉（Julio César Sierra）的交响乐安排，这将使乐团与感动世界的声音进行现场混音。

在这种情况下，导演将是塔蒂亚娜·佩雷斯·埃尔南德斯和胡利奥·塞萨尔·塞拉，他们将向电子音乐爱好者展示声音和感觉的混合。

佩雷斯·埃尔南德斯最近被任命为 Filarmed 的新常驻董事。她是哥伦比亚大提琴家和指挥家，在管弦乐和室内乐方面拥有丰富的经验。他拥有大提琴硕士学位和管弦乐指挥硕士学位。他曾执导交响乐团 EAFIT、Iberacademy、委内瑞拉西蒙·玻利瓦尔乐团的乐团、大都会德尔埃赫·奥斯特等。

另一方面，胡利奥·塞萨尔·塞拉（Julio César Si erra）是电影音乐作曲家，曾担任布达佩斯交响乐团，马其顿交响乐团，西雅图青年交响乐团，波哥大爱乐乐团和Filarmed乐团等的编曲，制作人和作曲家。拉丁格莱美奖、比尼亚德尔马奖和洛努斯特罗奖等的编曲和制片人。

麦德林剧院大学将于 4月23日星期六下午6点作为这场音乐会的舞台。

门票可在 Latiquetera.com、Premium Plaza 或 La Tiquetera Itaguí 中央广场购买。

麦德林爱乐乐团首次获得古典创新奖：NEXT的提名，该奖项旨在表彰通过将音乐与社交和团结内容管理联系起来的项目影响其社区的举措。

与爱乐乐团一起，将有20名提名者从中选出10名决赛入围者，他们将于明年5月在德国汉诺威参加决赛。

Filarmed提名是因为其在儿童，青年，老年人，私营公司，当地社区，儿童摇滚乐队，流行歌手，前战斗人员，音乐学生和世界知名艺术家方面的杰出工作。

这些提名由来自13个国家的15位音乐记者和专家组成，他们组成了一个委员会，毛里西奥·佩尼亚（Mauricio Peña）是该委员会的成员，他支持Filarmed的提名，因为 “这可能是哥伦比亚私人乐团最成功的例子。作为一家非营利组织，乐团开发了一种管理模式，在这种模式下，音乐、社会责任以及社区和企业关系相交，为麦德林市民提供生活中不同地点和不同阶段的各种音乐体验。”

值得记住的是，麦德林爱乐乐团相信音乐是社会转型的推动者，并将其努力转变为开展蓬勃发展的节目，以迎合神经多样化的年轻人、哥伦比亚武装冲突的受害者和前战斗人员、农村地区的儿童。受暴力和毒品贩运影响的人, 失明的年轻人, 来自全国各地的卫生工作者.

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