佩德罗·卡斯蒂略要求国会废除限制信任问题的法律

佩德罗·卡斯蒂略总统和总理阿尼巴尔·托雷斯向共和国国会提出了一项倡议，提议废除第31355号法律限制了信任问题的使用，并于2021年10月通过了坚持批准。该文件于4月8日由议会部分主席团收到。

那么，这将是行政部门第二次尝试违反这一规则如果你已向宪法法院（TC）提出申诉，而且法院已宣布申诉不可受理。

现行法律规定，行政部门只能在其职权范围内与政府政策有关的事项上提出信任问题，而不能因为批准宪法改革或影响议会专属和排他性程序和权限的事项而提出信任问题。

该法案将送交由帕特里夏·华雷斯（Patricia Juárez）领导的议会小组，即宪法和条例委员会，行政部门的其他举措已被忽略。但是，国会议员维克多·库蒂帕（自由秘鲁）表示，他将要求优先考虑，“在我们所处的时刻更是如此。”

到底在提出什么建议？

该办公室具体建议废除第31355号法律 “秘鲁政治宪法” 第132条最后一段和第133条所规定的关于行使信任问题的法律 "。

你给出废除它的理由是什么？

随着总统和总理提出的新草案，提出了他以前提出的形式和实质性论点。

1.认为这违反了权力分立

作为第一个理由，他辩称，法律限制了行政部门请求信任问题的理由，从而阻碍了正确的权力分立。缔约国指出，这项原则 (权力分立) 是国家组成的支柱，得到了《宪法》本身 (第43条) 和过渡时期议会判决的支持。但是，“这不能被理解为不同机构的权限之间的绝对分离”。

该文件写道：“这种减损旨在维护各大国之间的平衡，以及它们为适当行使职能和适当发展我国的民主生活而进行的合作”。

2。他辩称，信任问题不能受法律规范的限制 。

案文指出，过渡委员会过去曾具体说明信任问题的权力是什么，行政部门在什么情况下可以要求这些权力，它首先指出，这一数字已经 “公开” 在宪法中作了规定。因此，“普通法不能对其进行修正，因为这违反了修改任何宪法条款的现有正式限制”。

他补充说：“（...）在不遵守正常程序的情况下，为与行政部门和立法机构之间关系有关的不确定的要素和概念提供具体内容，构成违反竞争规则的行为，将一种权力置于另一种权力之下，从而造成制度失衡。”

这意味着，行政部门坚持认为，为了改变信任问题，因为信任是《宪法》所载的一项措施，它必须遵循宪法改革的程序（第206条）。

他解释@@ 说：“（...）禁止信任问题处理宪法改革，直接影响到共和国总统在像我们这样的总统制中拥有的指导政府总体政策的特权。”

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