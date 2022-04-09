帕蒂·查波伊抨击 Gussy Lau 揭露与安吉拉·阿吉拉尔的恋情：“这是叛国罪”

安赫拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）几天前出现在一段视频中，她提到感觉受到侵犯，因为她的一些照片和她的新恋情 Gussy Lau比她大15岁。

由于受到这种情况的影响，她在中间的同事很快就向诸如《他们看见我》、《你身上的鲜血》或《艾拉给你的东西》等热门歌曲的歌手提供了所有支持。

阿吉拉尔王朝的好朋友安娜·巴尔巴拉（Ana Bár bara）就是这种情况，她提醒这位 18 岁的孩子，丑闻并没有定义她人。

“我爱你，你是一个拥有非常美丽灵魂的女王，最重要的是，你信任是因为你很好！那是人类所能拥有的最大财富！”，乐队歌手在 Instagram 上写道。

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

但是她并不是唯一的一个，因为以 Ventaneando的主持人而闻名的帕蒂·查波伊（Pati Chapo y）决定就此事发表自己的立场，并反对古西·刘（Gussy Lau）采取的行动。

这一切都发生在晚间节目中，主持人开始辩论安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）的强烈争议。面对这种情况，查波伊首先表示他不同意这种关系，但这不是因为他不希望墨西哥地区歌手找到爱情，而是因为他的伴侣对这种情况的处理非常糟糕。

“这个女孩做得很好，我同意（...）查波伊说：“Gussy Lau正在用视频洗手，既指的是安杰拉·阿吉拉尔在自己的网络上发布的声明，也指的是互联网上流传的视听影像，这位格莱美奖得主指出，与表演者的照片被泄露是因为他从近距离分享的。Instagram 上的朋友和她在一起，但是她联系人中的 “某人” 应该公开这些信息。

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

在这方面，司机开始辩论，并同意，如果这对夫妇同意他们将所有事情保密，那么 Gussy Lau 会把关于安吉拉和他在网络上的信息是不正确的，因为那不是协议。

“这是叛国罪。”帕蒂·查波伊说，事不宜迟。

在社交网络上分享的视听中，阿吉拉尔王朝最年轻的歌手提到，她对事件的发展感到非常沮丧，因为她觉得自己的隐私受到了严重侵犯。

安赫拉·阿吉拉尔说，当她成为一些照片泄露的对象时，她感到自己的隐私受到侵犯 视频：instagram/ @angela_aguilar_

“我感到难过，失望，我简直不敢相信自己在制作这部视频；我的灵魂很痛。她在一段片段中谴责说，我感到被侵犯了，因为我有可能拥有自己的隐私，能够决定自己的生活、身体、形象，这让我感到受到侵犯。”

关于发布的图像，安吉拉说，她信任一个让她感到失望的人，因为流传的图像不仅影响了她的私生活，而且影响了工作领域。

“它在经济和深情上影响了我，更不用说我能给家人什么面孔了？...尽管我不同意，但我还是把自己置于一个位置，处于这个位置，这对我来说是错误的；那是我的错误，” Ángela解释说

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