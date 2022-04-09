军队扣押了六个挖泥机，严重打击了安蒂奥基亚的非法采矿

最近几个小时，哥伦比亚海军与国民军联合行动，并与总检察长办公室的技术调查团（CTI）协调，设法在安蒂奥基亚省考卡河上截获了六艘挖泥船。

该行动是在考卡河上的Caucasia市进行的，当时有 12人在弗拉格兰特被抓获，他们被扣押了六个潜水式抽吸挖泥机，这些挖泥机被用于该省这一地区的非法采矿。

这些人既没有出示挖泥机的法律文件，也没有出示采矿许可证，他们被转移到高加索市的CTI设施，以起诉非法开采矿床和其他矿物的罪行。哥伦比亚刑法第388条的规定。

3月28日，同样在阿耳忒弥斯计划的框架内，在国家海军、陆军和警察的联合行动中，与总检察长办公室协调，拆除了12艘用于非法采矿活动的挖泥机，并抓获了两名巴西公民与巴西接壤的边境地区的环境和国家公园。

该行动发生在普雷国家公园的波多黎各佛朗哥，国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）表示，这些机器和被拘留者从事非法金矿开采，“属于哥伦比亚人和该国的遗产”。

此外，这位官员回忆说，去年有可能在安全理事会上确定，“哥伦比亚的非法采矿活动对这个Puree自然公园构成了威胁，这些挖泥机从巴西沿河攀爬，并威胁要污染这个。支流。”

值得记住的是，3月12日，交通监管局在对该地区进行了视察访问并获得信息后显示，在Yarumal国道上存在威胁基础设施保护并影响使用者道路安全的情况，例如由于非法采矿, 缺少标志, 用于运送不规则开采材料的车辆在轨道上停放等, 邻近斜坡的状况恶化.

运输总监Wilmer Arley Salazar Arias当时表示：“在这种情况下，很明显，非法采矿如何威胁运输基础设施的保护，运输运营的安全和用户的完整性，考虑到非法采矿活动是在与道路相邻的高地坡度，这也会造成环境损害”。

由于这种情况，这是第一次下令采取此类紧急措施，因为道路附近的采矿会造成迫在眉睫的危险，并影响运输服务的连续性，从而影响动植物群以及道路基础设施，因为材料的掉落会影响道路基础设施，这将造成可能的封锁, 从而影响该区域和该国的经济.

总监还指出，“重要的是要强调，随着这条重要路线的关闭，该地区可能会发生崩溃，从而严重影响食品的调动，从而造成令人担忧的经济影响。”

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