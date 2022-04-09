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星期六 9 四月 2022
奇諾

军队扣押了六个挖泥机，严重打击了安蒂奥基亚的非法采矿

该行动是在考卡西亚市管辖的考卡河上的阿耳特弥斯计划的框架内进行的

Newsroom Infobae

9 四月 2022

最近几个小时，哥伦比亚海军与国民军联合行动，并与总检察长办公室的技术调查团（CTI）协调，设法在安蒂奥基亚省考卡河上截获了六艘挖泥船

该行动是在考卡河上的Caucasia市进行的，当时有 12人在弗拉格兰特被抓获，他们被扣押了六个潜水式抽吸挖泥机，这些挖泥机被用于该省这一地区的非法采矿。

这些人既没有出示挖泥机的法律文件，也没有出示采矿许可证，他们被转移到高加索市的CTI设施，以起诉非法开采矿床和其他矿物的罪行。哥伦比亚刑法第388条的规定。

3月28日，同样在阿耳忒弥斯计划的框架内，在国家海军、陆军和警察的联合行动中，与总检察长办公室协调，拆除了12艘用于非法采矿活动的挖泥机，并抓获了两名巴西公民与巴西接壤的边境地区的环境和国家公园。

该行动发生在普雷国家公园的波多黎各佛朗哥，国防部长迭戈·莫拉诺（Diego Molano）表示，这些机器和被拘留者从事非法金矿开采，“属于哥伦比亚人和该国的遗产”。

此外，这位官员回忆说，去年有可能在安全理事会上确定，“哥伦比亚的非法采矿活动对这个Puree自然公园构成了威胁，这些挖泥机从巴西沿河攀爬，并威胁要污染这个。支流。”

值得记住的是，3月12日，交通监管局在对该地区进行了视察访问并获得信息后显示，在Yarumal国道上存在威胁基础设施保护并影响使用者道路安全的情况，例如由于非法采矿, 缺少标志, 用于运送不规则开采材料的车辆在轨道上停放等, 邻近斜坡的状况恶化.

运输总监Wilmer Arley Salazar Arias当时表示：“在这种情况下，很明显，非法采矿如何威胁运输基础设施的保护，运输运营的安全和用户的完整性，考虑到非法采矿活动是在与道路相邻的高地坡度，这也会造成环境损害”。

由于这种情况，这是第一次下令采取此类紧急措施，因为道路附近的采矿会造成迫在眉睫的危险，并影响运输服务的连续性，从而影响动植物群以及道路基础设施，因为材料的掉落会影响道路基础设施，这将造成可能的封锁, 从而影响该区域和该国的经济.

总监还指出，“重要的是要强调，随着这条重要路线的关闭，该地区可能会发生崩溃，从而严重影响食品的调动，从而造成令人担忧的经济影响。”

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