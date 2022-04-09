马蒂·巴特雷斯庆祝 SCJN 对《电力行业法》的裁决：“真正的主权权力”

面对国家最高法院（SCJN）的有争议的裁决，墨西哥城内政部长马蒂·巴特雷斯（MartíBatres）表示支持部长们的决定。

上周三，在许多部长反对的情况下，《电气工业法》（LIE）在SCJN中获得批准。11位部长中有7位反对该法案，称它不符合宪法，因为它不符合国际条约的规约。

同样，一些部长一致认为，该项目并没有让位于自由竞争，因为LIE寻求在电力生产中优先考虑联邦电力委员会（CFE）的工厂。

但是，尽管路易斯·玛丽亚·阿吉拉尔·莫拉莱斯，豪尔赫·马里奥·帕尔多·雷博莱多，阿尔贝托·佩雷斯·达扬，哈维尔·莱内斯·波蒂塞克，诺玛·露西亚·皮纳·埃尔南德斯，胡安·路易斯·冈萨雷斯·阿尔坎塔拉· 卡兰卡和安娜·玛格丽塔·里奥斯·法里亚特投了票，但还不够，因为那里是八人通过该法案违宪的.

另一方面，投赞成票的部长是：阿图罗·扎尔迪瓦·莱洛·德拉雷亚、洛雷塔·奥尔蒂斯·阿尔夫、亚斯敏·埃斯基韦尔·莫萨和阿尔弗雷多·古铁雷斯·奥尔蒂斯·梅纳。

La Suprema Corte validó la Ley de Industria Eléctrica (EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación) Suprema Corte de Justicia de la Nación

面对这种情况，据说依赖总统权力的部长，特别是阿图罗·扎尔迪瓦（Arturo Zaldivar）受到了大量批评。

但是，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）内阁中的几位成员对这一决定表示赞赏。马蒂·巴特雷斯就是这种情况。

他向四位部长表示祝贺，理由是他们无法应付当前大国的影响和跨国经济大国的利益。

除了这封信之外，还有一张图片显示了投票赞成 LIE 的部长们。这引起了互联网用户的不同批评，他们迫不及待地想对SCJN的表现表示异议。

(foto: @martibatres)

“只有傻瓜才认为CFE属于所有人”，“墨西哥因莫雷纳和第四名而迷失了方向”，“独裁者提出的Paleros...”，以及其他表示不满的同类评论。

同样，政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）对最高法院的裁决表示欢迎，在她的官方推特上发帖她说她投票赞成该法案符合宪法。

虽然AMLO说他对这个事实感到非常高兴。他在上午的会议上称这一行动是 “历史性的，爱国的，为了墨西哥人民的利益，为了国家的利益”。

他还评论说，CFE可用的水力发电厂现在可以开始发电，因为他认为，过去六年的能源改革只将风能和太阳能视为清洁能源，这使私营公司受益。

El embajador dijo que a pesar de respetar la soberanía de México, estaba preocupado por la decisión de la Corte (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

但是，尽管总统充满热情，但美国大使肯·萨拉萨尔还是发表了一封信，他在信中表示担心LIE 的批准，称这为可能影响投资的无休止的诉讼打开了大门。

反过来，他提到将对与美国的竞争力产生 “影响”。最后，他认为，它应该确保对清洁能源的投资，以便北部地区能够站在应对气候变化的斗争的最前沿。

总统对此表示：“没有违反任何条约。我们非常尊重言论自由，甚至过分尊重。”

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