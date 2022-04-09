Magaly Medina 嘲笑布鲁内拉·霍纳在一起四年后没有向理查德·阿库尼亚承诺

布鲁内拉·霍纳是批评的目标Magaly Medina 提供建议Sheyla Rojas，她和男友在一起过了一年温斯顿爵士，在他的周年纪念日修指甲，因为那天晚上他可能会被要求嫁给他。这引起了节目记者的笑声，因为她觉得来自 America Hoy 的主持人最不适合就这个话题发表演讲。

在 4 月 8 日星期五的 Magaly TV La Fir me 播出期间，“喜鹊” 提醒布鲁内拉，她已经与前总统候选人塞萨尔·@@ 阿库尼亚的儿子理查德· 阿库尼亚。但是，到目前为止，他们还没有参与，因为显然，这位政客还没有准备好踏上祭坛。

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

“我想知道 Brunella 是否每周年都会修指甲。每个生日，或者你庆祝某件事的那一天，你都会去除双手角质，去除 callitos，滋润所有东西。 她会认为 Richard 会带着戒指来然后她正在用彩绘的指甲等着她。这位电视节目主持人评论说，这位可怜的女人已经修指甲四年了，什么也没有 。”

他还批评在周年纪念日这样的特殊日子考虑结婚。“还有什么你想不出来的吗？这是第一年... 有些女孩出生时脑袋里有筹码，她们所想的只是，为了在生活中取得成功，她们必须让丈夫给她们一枚戒指 ，” 她愤怒地说。

珍妮特·巴尔沃萨也未能幸免于批评

流行的 “Rulitos” 也受到麦地那的严厉质疑。问题是电视节目主持人提醒珍妮特·巴尔沃萨她也没有结婚。此外，他嘲笑说，与他在美国待了三年多的搭档米格尔·巴约纳（Miguel Bayona）在美国待了几个月。

“如果 Sheyla Rojas 只有一岁，你为什么要坚持使用她？ 如果她有一个虚拟的男朋友, 没有男朋友.你的钱包货物不在这里。他出去了，他们甚至没有把糖果里装在香囊里的戒指交给他。他们什么也没给他！ ”，他笑着说。

“这枚戒指不是必需的。这就是男人给你的东西，因为他爱上了你，认为你是他一生的挚爱，他想嫁给你。他想和你一起建设未来。不是你问他，乞求戒指太丑了。这不适合一个有价值的女人，” 他补充说。

玛加利·麦地那抨击 America Hoy 的女司机坚持让谢拉·罗哈斯与温斯顿爵士订婚。（视频：ATV/Magaly TV La Firme）

他们什么时候让 MAGALY MEDINA 嫁给他的？

主持人在为保罗·格雷罗入狱 76 天之后，于 2008 年遇到了她现在的丈夫阿尔弗雷多·赞布拉诺案例。两年后，在2010年底，他们开始了一段浪漫的恋爱关系。但是，像每对夫妇一样，他们的恋情经历了风风雨雨，并在2015年分手了，那时公证人开始与朱莉安娜·伦吉福。

然而, 与男高音 疏远了八个月，使男高音明白了Magaly是他一生的挚爱, 所以当他们恢复恋爱关系后，他就向她求婚 .这对夫妇于 2016 年 12 月 9 日通过民事婚姻结婚，具有讽刺意味的是，布鲁内拉·霍纳参加了这次婚姻。这就是 “喜鹊” 在赞布拉诺待了 5 年后说的是的方式。

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