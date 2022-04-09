路易斯·迪亚兹 vs 曼城：关于英超联赛中最重要的比赛，你需要了解的所有信息

周末最吸引人的比赛之一即将到来。利物浦将在英超联赛中访问曼城，由于场内外的伟大主角，已经可以预见，这将是一场充满激情的比赛。这两家俱乐部位于榜首，在整个赛季中，他们都表现出要成为冠军的意图，现在第一名和第二名之间只有一点差异，因此胜利可以决定冠军。

利物浦在冠军联赛中以 1-3 击败本菲卡之后正处于一个伟大的时刻。葡萄牙的比赛让于尔根·克洛普对比赛有了不同的看法，尝试了两种不同的攻击模式，一种是萨拉赫和马内，另一种是菲尔米诺和乔塔，这些计划中唯一没有改变的因素是哥伦比亚人路易斯·迪亚兹，他在里斯本的达卢斯体育场大放异彩。

另一方面，曼城在冠军联赛中也做了同样的事情，在阿提哈德体育场以微小的差异击败了马德里竞技。在一场近距离比赛中，瓜迪奥拉的球队暂时还不清楚，但是，经过几次尝试，凯文·德布鲁因终于在记分牌上打破了平局。

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很明显，英超联赛尚未确定，但是有两家俱乐部被定位为赢得冠军的最佳候选人，曼彻斯特城以 73分和+52的进球差领先积分榜，而利物浦则以 72分和+57的进球差位居榜第二。排名第三的切尔西比克洛普的球队落后 10 分，而排名第四的托特纳姆热刺有 57 分。

距离比赛还剩八个日期，下一场比赛可能标志着两家俱乐部之一赢得英超联赛冠军的最终差距，如果我们考虑到俱乐部在整个赛季中平均赢和输掉的比赛次数，这将使两家俱乐部之一赢得英超联赛冠军。曼城赢了 23 场比赛，并列 4 场，输了三次，而红军赢了 22 场，并列 6 场，只输了两场。

在过去的五场比赛中，利物浦曾在阿提哈德体育场访问曼城参加英超联赛，但他们三次都未能得分，因此瓜迪奥拉的球队已经成功进行了三次巩固，其中两次是溃败。

-2020 年 11 月 8 日-曼城 1-1 利物浦 | 进球：萨拉赫（13′）和加布里埃尔·耶稣（31′）

-2020 年 7 月 2 日-曼城 4-0 利物浦 | 进球：德布鲁因（25′）、斯特林（35′）、福登（45′）和奥克斯拉德-张伯林（66′）

-2019 年 1 月 3 日- 曼城 2-1 利物浦 | 进球：阿奎罗（40′）、菲尔米诺（64′）和 Sané（72′）

-2017 年 9 月 9 日- 曼城 5-0 利物浦 | 进球：阿奎罗（24′）、加布里埃尔·耶稣（45′ 和 53′）和 Sané（77′ 和 90′）

-2017 年 3 月 19 日- 曼城 1-1 利物浦 | 进球：米尔纳（51′）和阿奎罗（69）

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

首先，应该指出的是，在这场比赛的伟大主角中，有两位不在场上，瓜迪奥拉（Pep Guardiola）和于尔根·克洛普（Jürgen Klopp），他们代表了一场真正的体育竞争，也是英超联赛的最后冠军。除此之外，还有一些知名人士的模板，他们可能是会议的主角。

曼城：埃德森、若昂·坎塞洛、贝尔纳多·席尔瓦、罗德里、拉波特、鲁本·迪亚斯、沃克、斯特林（10 个进球）、贡多安、马雷斯、加布里埃尔·耶稣（7 次助攻）和德布鲁因（10 个进球）是阵容中重复次数最多的球员，他们在整个赛季中表现最多。

利物浦：艾丽森、范迪克、穆罕默德·萨拉赫（20 个进球）、亚历山大·阿诺德（11 次助攻）、萨迪奥·马内、马蒂普、亨德森、罗伯逊、法比尼奥、迪奥戈·乔塔、蒂亚戈·阿尔坎塔拉和路易斯·迪亚兹是球队中最突出的

英超联赛第31天的曼城和利物浦之间的比赛将于4月10日星期日上午10点30分（哥伦比亚时间）举行，并将在曼城的阿提哈德体育场举行

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