莱蒂西亚·卡尔德隆推测她的儿子遇见了她的 “迷恋” 玛乔丽·德·索萨

最近发生了一个温柔的时刻，莱蒂西亚·卡尔德隆的儿子卢西亚诺终于能够见到女演员玛乔丽·德·索萨（Marjorie de Sousa），她显然是柏拉图式的爱人。

自上次约会以来，莱蒂·卡尔德隆（Lety Calderón）已经承认儿子爱上了委内瑞拉人，因此他决定计划一个双方会面可以互相认识。

第一次会议是通过在Marjorie的 Instagram 上发现的实时供稿举行的，卢西亚诺对自己的梦想之一能够实现感到非常兴奋。

卢西亚诺说：“我真的很喜欢她的作品，她非常漂亮，我希望她值得拥有像我这样的男人，” 卢西亚诺说借此机会从友谊中给她打了一枚戒指。

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

玛乔丽很感动，感谢这位年轻人的细节，并借此机会向莱蒂·卡尔德隆致以钦佩的话。

他说：“在这里，我们不仅与你（卢西亚诺）建立了友谊，而且还与你的母亲建立了友谊，因为我多年来一直钦佩她，这对我来说很重要，在我的职业生涯中也因为我非常钦佩你。”

这就是为什么在接受 De Primermano 采访时，卡尔德隆谈到了她如何计划这次动人的会议。

我用谎言拿走了它，然后把它放在入口处，当我看到它到达时（Marjorie）我继续前进，好像什么都没发生，我拿起电话开始录音，但是我的儿子感到震惊，我简直不敢相信，我哭了又哭了”，这位艺术家评论道。

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

同样，《谎言帝国》，《Por Amar Sin Law》或《奇斯皮塔》等肥皂剧的女演员评论说，她非常感谢玛乔丽，并且很高兴能更多地认识她，因为她的生活环境相似。

“请注意，我们在很多事情上都达成共识，显然我知道他是谁，我看过他的工作和所有事情，但是我们在任何事情上都没有达成共识，我认为我们之间的联系很好，我们是妈妈，我们致力于孩子，我们工作，经历逆境，是的，作为妈妈，我能告诉你什么？，我用我的灵魂感谢你，是没有话要感谢，我在哭泣，我没有停止哭泣”，他说。

莱蒂·卡尔德隆（LetyCalderón）还深入研究了卢西亚诺（Luciano）献给委内瑞拉妇女的话让他非常感动的事实。

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

“如果这个世界上有更多的唐氏综合症患者，那么这个世界将会有所不同，因为他们是纯洁的爱，他们是纯洁的美好感觉，他们不懂邪恶，但是这些话也让我哭了，这就是为什么我说 '当然，我希望有一天你会找到像我儿子这样的人，因为他们忠实，亲切的，我儿子每天都会说 '谢谢你所做的一切'，” 他补充说。

卡尔德隆（Calderón）不容错过，向玛乔丽（Marjorie）致以感谢信，并说自己很高兴看到儿子对自己与柏拉图式爱情的相遇感到如此满意。

“非常感谢她，尽管Mat（Marjorie的儿子）感觉有点不好，但她还是花时间去了，但这并不严重，因为作为母亲，你说'我要取消'，还给了他美国队长超级英雄的服装，不，我儿子像外面的气球一样飞进了房子他总结说，汽车带来了他，因为他在漂浮。

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