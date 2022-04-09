约翰·海罗·莫斯克拉错过了西甲水晶竞技对阵塞萨尔·瓦列霍的进球机会

Sport ing Cristal vs 塞萨尔·瓦列霍：前锋约翰·海罗·莫斯克拉错过了一个明确的进球有机会参加在特鲁希略曼西切体育场举行的 Apertura de la L iga 1 锦标赛的第 9 天比赛。

比赛开始72分钟后，塞萨尔·瓦列霍的门将卡洛斯·格拉多斯的进球变成了水晶竞技以天体攻击者约翰·海罗·莫斯克拉为主角的精确攻击。

守门员格拉多斯的通关在对面的场地结束，最后以爆头结束，这使克里斯塔尔恢复了进攻动作。

前锋莫斯克拉被启用并与格拉多斯携手合作。守门员在进球命运的攻击者结束时出来了，但他的命中率不足。

莫斯克拉跟随球的轨迹，但对手后卫卡洛斯·阿斯库斯设法拦截了射门并夺走了球门标签。

莫斯克拉错过了进球机会，当时比赛以 1 比 0 支持塞萨尔·瓦列霍，后者与九名男子一起比赛驱逐伦佐·加尔塞斯和约利的梅纳。

最后，塞萨尔·瓦列霍在对阵水晶竞技的比赛中以 2-0 获胜，梅纳和贝托·达席尔瓦通过点球进球。

Sporting Cristal 在 Liga 1 Apertura 锦标赛的第 9 天面对塞萨尔·瓦列霍

Sporting Cristal 在 2-0 输给弗拉门戈之后与塞萨尔·瓦列霍一起参加了比赛，这是解放者杯的首次亮相。celestes在联赛1的最后六场比赛中保持不败，三场平局和三场胜利。rimense 俱乐部在阿尔贝托·加拉多体育场与梅尔加（主场）、坎托劳学院（2-2）以 2-2 平分，在访问兰巴耶克的卡洛斯·斯坦时以 1-1 的比分。胜利是对阵 UTC（利马 3-2），在马图特对阵 Alianza Lima 的 1-0 和 4-1 对阵圣马丁大学。

塞萨尔·瓦列霍大学最近四次参加 Apertura 锦标赛，以 Cristal 得分领先决斗。三场平局和一场胜利，在可能的十二分中得六分。“诗人” 分发了单位，特鲁希略的 Sport Boys（1-1），格劳竞技作为访客（1-1），卡洛斯·曼努奇（曼西切体育场）0-0。这场胜利之前是在主场对阵 Alianza Atlético 的比赛。

Sporting Cristal 教练罗伯托·莫斯克拉与雷纳托·索利斯、詹弗兰科·查韦斯、吉尔玛·洛拉、拉斐尔·卢蒂格、耶稣·普雷特尔、耶稣·卡斯蒂略、马丁·塔瓦拉、亚历杭德罗·霍伯格、费尔南多·帕切科、欧文·阿维拉和若昂·格里马尔多排队。

塞萨尔·瓦列霍的策略师何塞·德尔索拉接受了卡洛斯·格拉多斯、卡洛斯·阿斯库斯、伦佐·加尔塞斯、奥兰多·努涅斯、杰尔森·巴斯克斯、豪尔赫·里奥斯、弗兰克·伊西克、阿基米德·菲格拉、海罗·贝莱斯、阿卜迪尔·阿罗约和约雷斯·梅纳的训练。

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