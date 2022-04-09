杰斐逊·莱尔玛在与瓦伦西亚谈判的场外聚焦伯恩茅斯

Soccer Football - Championship - AFC Bournemouth v Millwall - Vitality Stadium, Bournemouth, Britain - January 12, 2021 Bournemouth's Jefferson Lerma reacts Action Images via Reuters/Peter Cziborra

欧洲足球赛季即将结束，球队开始计划20 22-2023赛季的签约。哥伦比亚球员在欧洲队中总是很受欢迎，梦想改变风景的人之一是杰斐逊·莱尔玛。

西班牙媒体 “El Desmarque” 证实了西班牙的瓦伦西亚对英超伯恩茅斯亚足联伯恩茅斯的中央方向盘进行了民意调查。“che” 团队希望将哥伦比亚人从一月份的转会窗口中带走，但这种联系最终没有发生。

据西班牙媒体报道，一旦莱尔玛对阵皇家贝蒂斯的国王杯决赛，瓦伦西亚将寻求最终确定莱尔玛的到来。比赛将于4月23日举行。

据西班牙媒体报道，瓦伦西亚足球俱乐部在西甲没有经历良好的经济或体育时刻，因此只要杰斐逊接受降薪，签约就可行：

尽管根据Transfermarkt的数据，“车” 团队的报价约为1000万欧元，但其报价仍将达到1500万欧元：

最近，杰斐逊·莱尔玛（Jefferson Lerma）在英格兰的表现使他不仅被雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）召集到哥伦比亚国家队参加2022年世界杯前资格赛的最后一场比赛，而且还赢得了世界杯最后一天最有价值球员的一席之地。冠军，英格兰的第二分区锦标赛。这位哥伦比亚车手在他的车队最近一次对阵哈德斯菲尔德镇的比赛中，伯恩茅斯亚足联获得了最高评分。他在俱乐部的0-3胜利中打进了一个进球，并完成了一场非常出色的比赛，成为最稳定的球员之一。莱尔玛和他的球队度过了愉快的时光，他们在排行榜上排名第二，正在努力重返英超联赛。

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