Jaguares de Cordoba 证实，由于 “家庭不便”，约翰·阿兰戈已脱离接触

联赛BetPlay I 2022尚未结束，并且已经有前锋的第一个正式伤亡，他将无法在俱乐部完成本学期。

这是瓦列考卡诺足球运动员约翰· 阿兰戈（Johan Arango），他在 31岁时报告说，他无法继续与Jaguares deCórdoba一起参加本赛季，他于今年2月24日与之交往，他设法在技术总监塞萨尔·托雷斯（CésarTorres）的手中打了五场比赛。

通过新闻稿，蒙特里亚俱乐部证实，阿兰戈和中后卫赫克托·乌雷戈都不会继续加入猫科动物队。11科尔多瓦的传播部门没有详细说明Johan离开球队的原因，只是宣布由于家人的问题，他将放弃2022年联赛和BetPlay杯的训练和比赛。

这是该团队于4月9日星期六上午在Twitter账户上发表的声明：

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

3月8日至4月3日，阿兰戈与拉科鲁尼亚·帕斯托、国家竞技、马格达莱纳联盟、布卡拉曼加竞技和里奥内格罗·阿吉拉斯进行了比赛，在两胜两负和一场平局中记录了助攻和一张黄牌。

阿兰戈来自秘鲁的拉科鲁尼亚 Binacional 俱乐部，在那里他无法幸免于持续的体育赛外丑闻自2009年至今，他的职业生涯一直围绕着他的职业生涯。

但是，在这种情况下，这位前独立圣达菲前锋将自己和亲人的心理健康放在工作之前，这与前哥伦比亚国家队球员弗雷迪·瓜林（Fredy Guarín）在BetPlay I 2021联赛中发生的情况类似。出于个人原因，他在与教练阿尔贝托·加梅罗的七场比赛中离开了 Millonarios FC。

在阿兰戈（Arango）正式脱离蒙特里亚（Montería）团队之后，这位来自美国卡利下级部门的运动员的未来尚不确定。凭借在哥伦比亚足球方面的丰富经验以及墨西哥、阿拉伯和秘鲁足球的短暂步伐，这可能是约翰最后一次职业生涯之一，他的违纪行为也影响了他进入欧洲足球的预测。

至于美洲虎，蒙特利安队在2022年BetPlay I联赛中排名第13位，累计积分为17分，进球差为-4。塞萨尔·托雷斯的球队在 “全力以赴” 的比赛中还剩六场比赛，他们将争取进入半决赛本垒打，以确定下一位哥伦比亚冠军。

从4月11日至5月15日，捷豹将面对来自卡利的 Once Caldas、La Equidad、美国、独立圣达菲、拉科鲁尼亚独立麦德林（DIM）和来自巴兰基亚的 Junior。

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