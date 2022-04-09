伊万·杜克说，哥伦比亚入侵乌克兰后与俄罗斯没有任何关系

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia October 16, 2020. Picture taken October 16, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

伊万·杜克总统在过去几个小时内保证，哥伦比亚和俄罗斯之间没有任何关系。他在接受卡塔赫纳报纸《环球报》采访时指出，在与乌克兰的局势中，该国不打算与俄罗斯建立外交关系。

除了指出他的政府对与弗拉基米尔·普京的政府互动不感兴趣之外，他还明确表示，在不久的将来，它也没有机会与该国进行对话，因为据他说，该国对该国进行了 “种族灭绝”乌克兰人民。

哥伦比亚总统提到了俄罗斯和乌克兰之间的冲突，指出乌克兰人遭受邻国武装部队的暴行。“我们在这里看到的是种族灭绝，一种危害人类罪，一种彻底的责备。那么什么关系？没有。在这种情况发生的同时，世界怎么能建立关系？”，他告诉该地区报纸。

根据联合国（联合国）4月7日星期五公布的数据，在欧洲大陆各国之间的战斗中，至少有1626名平民丧生，另有2,267人受伤。应该指出，该国际组织提到了它能够核实的数字，但乌克兰当局指出，被杀害的平民人数要多一些。

根据哥伦比亚总统的说法，俄罗斯的袭击每天造成数十人死亡，这对国际社会来说是显而易见的：

据国际媒体报道，俄罗斯最近一次袭击发生在4月7日星期五，在乌克兰克拉马托尔斯克市的一个火车站，地方当局报告说，至少有 50人死亡，其中包括4名儿童，100多人受伤。“该站遭到火箭弹袭击后，有30多人丧生，100多人受伤（...）这是故意的袭击，” 乌克兰铁路公司 U krzaliznytsia 负责人 Oleksander Kamyshin 在电报中说。片刻之后，救援部门报告说，至少有 50 人死亡。

Autos destruidos tras el ataque contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania (Hervé BAR / AFP) HERVE BAR | AFP

哥伦比亚总统在接受卡塔赫纳媒体总监尼古拉斯·帕雷哈·贝穆德斯（NicolásPareja Bermudez）采访时坚持认为，哥伦比亚是一个尊重主权和人权的国家，因此表示支持乌克兰总统沃洛基米尔·泽伦斯基。“我们捍卫乌克兰的领土完整，就像哥伦比亚在2014年支持联合国大会决议时所做的那样，我们不仅捍卫乌克兰的主权和完整，而且捍卫人权和作为全球重要组成部分的价值观。订购，” 放心。

最后，伊万·杜克（Ivan Duque）提到了自2月24日俄罗斯在乌克兰开始 “军事行动” 以来与乌克兰总统的电话通讯。“主席先生，我们将继续支持贵国。我们将继续支持其主权和领土完整，并支持其人民。你曾经是一位伟大的领导者，你的公民也很勇敢，” 杜克告诉泽伦斯基。

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