没人能错过的黑客系列

开始观看以I T，黑客和赛博朋克为主题的系列节目永远不会太晚，除了享受愉快的娱乐时光外，您还可以了解技术概念。因此，除了著名的M r. Robot 以外，以下是一些可以随时看到的选项。

很可能很多人都认识她，如果不认识的话，应该指出的是，除了斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）主演的电影，电子游戏，漫画和其他动画电影外，还有动漫系列。它有一个未来派的主题，即政府机器人必须抓住一个在解决自己的 “幽灵” 的同时控制计算机化人类思想的黑客。

这部电影于1999年上映，讲述了富有远见的史蒂夫·乔布斯（苹果）和比尔·盖茨（微软）的成就，他们帮助革新了技术，并成为了计算领域的强者。它改编自《山谷之火》一书，尽管它不是最受欢迎的书名之一，但它很好地描绘了两位最有影响力的科技人物的道路。

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这个于2004年发行的动漫系列只有15章，讲述了Shirase晃（Akira Shirase）的冒险经历，他也被称为Battle Programmer Shirase，他是一位能够入侵任何平台或人员的程序员，因此被多次雇用从事特殊任务。由于时间很短，因此可以在马拉松的一个下午享受。

对于那些正在寻找更严肃的事情的人来说，这个澳大利亚系列节目展示了警方调查的最佳情况。尽管它并没有像Mr.Robot系列那样在每一章中都炫耀黑客，但其主要角色之一是。

过去与警察有过麻烦的杰西·班克斯（Jesse Banks）帮助他的记者兄弟解决了一名被残酷谋杀的年轻女子的案件。本系列与政治，正义和黑客有关。

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这部英国喜剧系列于 2006 年推出，这是 Technology 的高峰时刻，因为社交网络几乎没有增强实力，智能手机也没有我们目前所知道的容量。

对于那些在该地区工作的人和不太熟悉的人来说，他的笑话将是愉快的，也将是对当时发生的一切以及他们提到未来时所做的一切的愉快回忆。简而言之，他们是极客，没有像其他系列那样走到荒谬的极端。

这个标题有一个更严重的方面。尽管它没有以黑客为主要角色，但对于许多人，尤其是怀旧的人来说，这可能是一个极大的喜悦，因为该系列是在80年代设定的，当时计算机是一种奢侈品，而且规模很大。感兴趣的焦点是看看工程师和企业家如何尝试推出一台在市场领导者中竞争的计算机。

另一个不容错过的黑客系列是拉米·马利克（Rami Malek）主演的机器人先生。由于它的名声，它不需要介绍，因为它的四个赛季都很成功而且令人震惊。最后一集于2019年12月播出，并获得了金球奖最佳戏剧系列奖。毫无疑问，这是一个不需要介绍的基准。

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