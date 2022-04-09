卡塔尔航空公司加布里埃尔·夸德里冲向埃布拉德：“总理府的又一个错误”

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

在外交部（SRE）担任负责人之后，马塞洛· 埃布拉德（Marcelo Ebrard）前往中东国家寻求投资，回国后，他通过社交网络向卡塔尔航空公司保证，这家卡塔尔航空公司将从有争议的费利佩·安吉利斯国际机场起飞(AIFA)。

但是，该公司拒绝了现任者，该公司向路透社保证，该公司没有计划从AIFA建立航班。

这引起了总理的不满和澄清，他保证与该航空公司的谈判将很快正式建立。

这就是为什么有争议的国家行动党（PAN）代表加布里埃尔·夸德里·德拉托雷（Gabriel Quadri de la Tor re）一直是安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）政府的批评者之一，反对这一事实的原因。

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

蓝白国会议员一直通过其Twitter帐户保持活跃，他评论说，总理府只致力于中东的旅游旅行，他们对该航空公司的说法只是另一个 “错误”。

Ebrard前往印度，沙特阿拉伯，卡塔尔和阿拉伯联合酋长国，目的是吸引对墨西哥的投资。

但是在卡塔尔，这些谈判是为了为将于今年年底举行的世界杯建立旅行热线，因为那一天对旅行的需求很高。

在完全沉默了几天之后，该航空公司表示 “没有计划在墨西哥城的费利佩·安吉利斯国际机场开始运营”。

此后不久，他们发布了另一份澄清声明，保证已经与墨西哥政府就飞往墨西哥城的航班进行了 “非正式讨论”，“双方将就此事保持密切联系。”但是，他们没有具体说明何时进行此类讨论。

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

AIFA 之所以受到批评，是因为它在该国境内只有六个航班，还有一次使用 Aerobus 线路飞往委内瑞拉的国际航班。尽管他们保证在2022年下半年将有飞往美国的航班。

除了供水问题，运行中的几条跑道和机场的设计外，这些声明都被用来对付该项目，并被Quadri本人所利用，他一再提到，他已经保证，如果他成为总统，他将关闭圣卢西亚机场。

该副手还对AMLO的旗舰项目之一AIFA发表了几点评论，并将其标记为avionera发电站。他还表示，他将恢复在特斯科科湖上建造新墨西哥国际机场（NAIM）。

在副手发表这些声明之后，有人谈论了他对重新开放NAIM的 “真正” 兴趣，因为在过去六年中该项目处于开发阶段时，城市发展合同。

面对这种情况，Quadri只提到他以前曾在私营部门工作过，并表示相反，洛佩斯·奥夫拉多尔从未工作过。

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