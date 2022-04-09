“色情台词”：关于八十年代发现的荷兰系列

“色情热线” 重建了冷战结束和热线出现的岁月。(Netflix)

另一个系列向我们展示了1987年在阿姆斯特丹的年轻人的现实：情色台词。这本书改编自弗雷德·绍雷西格（Fred Saueressig）撰写的一本书《06‑Cowb oys》，该书讲述了 1980 年代性电话热线的兴起，是 Netflix 的最新发行版本之一。

这部小说的中心人物是心理学专业的学生马利·所罗门（由乔伊·德利玛饰演），他决定在弗兰克（明妮·库尔）和拉蒙· 斯蒂格特（克里斯·佩特斯）兄弟的陪伴下 Teledutch 兼职。他们创造了欧洲第一个色情系列，后来又扩展到世界各地。

这些兄弟成为百万富翁，因为企业创造了奇迹。同时。Marly 沉浸在情绪白内障之中，不太了解如何在生活中安置自己的工作。在一家与电话线后面其他人的性欲直接相关的公司工作时，你如何过自己的性生活？这位年轻女子将经历的转型过程是了解本系列强度的关键。

沉浸在色情线条中，让我们了解阿姆斯特丹青年爆炸的那一刻，冷战结束时经历了激烈的探索时期。正是这座城市创造了这一新一代，在非洲大陆其他地区也将经历类似的经历。不仅涉及性发现，而且还涉及一种将要存在的新药，摇头丸以及涉及诸如房屋之类的新音乐流派的革命，这种风格与迄今为止所听到的任何风格都完全不同。

该系列由彼得·巴特·科尔特伊斯创作，由托马斯·卡恩和安娜·范德海德执导。演员阵容由乔斯·布劳尔斯、朱莉娅·阿克曼斯、查理·陈·达格莱特、Abbey Hoes 和 Benja Bruijning 等人完成。

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