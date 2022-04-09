Epigmenio Ibarra 因删除关于撤销授权的推文而击败了 Ciro Murayama：“他们没有道德权威”

制片人埃皮格梅尼奥·伊瓦拉（Epigmenio Ibarra）在通过他的官方帐户分享了一个 Twitter 话题后，开始与国家选举研究所（INE）主任村山西罗（Ciro Mura yama）对抗，不久之后他删除了该话题。

这篇评论谈到了对 “撤销授权” 中将出现的问题的分析，它将其等同于工业法电气。

自从帕尔多·雷博莱多部长提出的法案获得批准以来，他在该法案中提议宣布 “或继续担任共和国总统直至其任期结束” 一词无效，在国家最高法院（SCJN）上进行了讨论。

在议员的出版物中，有人提到，部长们的投票与上周三LIE生效时相同，因为7人投票赞成无效，而11位部长中有4位批准了该法令。

Este era el tuit borrado (Foto: @epigmenioibarra)

但是，该帖子在发布后不久就被辅导员删除了。但这并不能阻止Ibarra截取屏幕截图，在该屏幕截图中您可以看到线程的第一部分。

除了出版物外，他还添加了涉嫌出版物的图片。几个小时后，他宣称：“Ciro Murayama今天删除的推文并不愚蠢，这是一次大胆的挑衅”。

应该指出的是，国家统计局的成员，特别是其首席顾问洛伦佐·科尔多瓦和村山西罗，被捍卫安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AML O）的政府的不同政治行为者挑出来，作为撤销授权的破坏者。其中包括伊巴拉本人。

Epigmenio ha criticado en diversas ocasiones al consejero del INE (foto: @epigmenioibarra)

他们甚至与国家行动党（PA N）、制度革命党（PRI）和公民运动（MC）等反对党有联系。与这些长凳@@ 进行了会谈和会议，尤其是与蓝白人。

另一方面，村山西罗也因参加与维克多的谈话而受到 Argos Comunicación 的制片人兼所有者的侮辱特鲁希略在讲话中谈到了该研究所作为民主仲裁者的重要性。

当时，这位电影制片人和第四次转型（Q4）的坚定捍卫者讽刺地将辅导员描述为 “小丑的patiño”。

(foto: @CiroMurayamaINE)

最后，伊巴拉肯定并支持政府首脑克劳迪娅·辛鲍姆·帕尔多的声明，他说议员讨厌人民的参与。

“今天，村山西罗通过删除的推文证实了克劳迪娅周三所说的话：“我们告诉国家统计局的一些成员，他们没有道德权威。在背景下，他们讨厌人民的参与，即自由，参与性的人的想法”，认可了与第四季度有关的电影制片人。

同样，樱桃党通过其社交网络写道：“议员 @CiroMurayamaINE，他是否已经加入任何政党，还是还想通过自称 “公正” 和民主来欺骗人们？附言：我们渴望阅读，但他删除了它。人们并不傻。出去戴口罩。”

但是，这次辅导员回答说：“别担心，别担心， 我们将在星期一恢复其他问题 ”，另一方面，他说将有足够的箱子进行咨询。

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