埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，如果特斯拉不降低成本，它将致力于开采锂

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

美国商人埃隆·马斯克（Elon Musk）本周五表示，如果不降低制造电池所需的原材料的成本，他的豪华电动汽车公司特斯拉将从事锂的提取和提炼业务。

马斯克非常喜欢使用社交网络Twitter评论新闻并分享自己的想法，他在本周五回应了一系列有关锂价格的历史数据，在过去十年中，尤其是自乌克兰战争爆发以来，锂价格一直飙升。

“锂的价格已经上涨到疯狂的水平！这位世界首富说，除非成本改善，否则特斯拉可能真的必须直接大规模地进行采矿和炼油。” 他指出，金属在世界上 “几乎无处不在”。

后来，在同一条消息中，他提到了内华达州的锂储量，这是美国已知的最大锂储量，并保证特斯拉 “对可持续的锂开采和精炼有一些新的想法”，而不会再做任何进一步的事情。

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

CNB C引用的Benchmark Mineral Intelligence的数据显示，与其他大宗商品一样，从小麦到镍，自俄罗斯入侵乌克兰以来，锂的价格变得更加昂贵，仅去年一年，锂的价格就上涨了480％。

尽管近年来，马斯克一直专注于与外部生产商签署协议，但这并不是马斯克第一次对开采这种用于电动汽车电池的关键金属的想法表现出兴趣。

美国亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）最近首次升至 2022年福布斯榜上的世界首富，据估计，他的财富为 2190亿美元。

马斯克在2021年上榜时已经在该榜单上排名第二，但今年他依次登上了领奖台的顶端，美国人杰夫·贝佐斯（亚马逊的创始人，估计为1710亿美元），法国人伯纳德·阿尔诺（L ouis Voutton，151亿美元）以及美国法案盖茨（微软，1290亿美元）。

福布斯（Forbes）将特斯拉电动汽车的创造者马斯克（Musk）称为 “通过特斯拉在地球上和通过火箭制造商SpaceX在太空中彻底改变了交通方式” 的人。

昨天他宣布加入Twitter董事会后，马斯克再次成为新闻他正在收购该公司9.2％的股票；该公告使Twitter在纽约证券交易所的股价上涨了7.3％。

这位商人出生于南非，拥有南非，加拿大和美国国籍，被认为是最有远见但同时也是最具争议的企业家之一，尤其是因为他在社交网络上过度活跃，他喜欢评论多个政治以外的问题是正确的。

（来自 EFE 的信息）

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