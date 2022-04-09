研究表明，狗吻可以感染人类的致命超级细菌

A woman kisses her Border Collie during the second day of the Crufts Dog Show in Birmingham, Britain, March 8, 2019. REUTERS/Hannah McKay

我们可能要三思而后行，让我们的狗在脸上给我们一个粘糊糊的大吻。根据欧洲科学家的最新研究，宠物与主人分享的不仅仅是无条件的爱。 他们可能正在将抗生素耐药的超级细菌传播给家中的人类。

葡萄牙里斯本大学和伦敦皇家兽医学院的研究人员进行的一项研究发现，同一家中的宠物和人类的系统中经常含有抗生素耐药性大肠杆菌株。欧洲临床微生物学和传染病学会进行的@@ 研究摘要。该研究将在本月晚些时候的协会下一次会议上发表。

尽管研究没有确切得出细菌是如何传播的或向哪个方向传播的结论，但研究人员表示，这确实表明我们在与宠物接触时应该保持卫生，包括避免亲吻它们和绑好便便袋后洗手，甚至抚摸他们之后。

耐药细菌无法用抗生素治疗，抗生素会使通常可以治疗的东西，例如葡萄球菌感染，危及生命。根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，在美国，耐药细菌每年感染超过200万人，至少造成23,000人死亡。

La posibilidad de compartir una superbacteria entre personas y animales es un descubrimiento relativamente nuevo (Europa Press) Europa Press

该研究的作者之一皇家兽医学院的@@ 西安·弗罗西尼（Sian Frosini）告诉 BBC5 Live，这种特殊的超级细菌并不新鲜：它已经在人类中发现了多年，许多人可能携带它而没有任何症状。

“有细菌是完全自然的，其中一些可能具有抗药性。如果你是一个健康的人，那没关系，” 弗罗西尼告诉广播节目。“当你有人住在那个家庭中，他可能有一些使他们更容易受到感染的东西时，就会出现问题...感染这些抗药性昆虫的风险将更大。”

但是，在人与动物之间共享超级细菌的可能性是一个相对较新的发现。研究人员从葡萄牙的58位健康宠物主人及其18只猫和40只狗那里收集了粪便样本。在英国，定期对56名健康人及其45只狗进行抽样。

他们发现， 1％的宠物（14只狗和一只猫）和13％的人携带耐药细菌， 但人类和动物都感染该病毒的家庭数量要少得多。

Los expertos advierten a los dueños de mascotas que eviten hábitos como besarlas. También se les dice a las personas que se laven las manos después de acariciar a los perros y recoger sus desechos (Getty Images)

弗罗西尼说：“我们发现了四所房屋，主人和宠物同时感染了其中一种抗性细菌。”“实际上，我们在其中两个房屋中发现，当我们研究它们的遗传学时，这些细菌在主人和狗之间完全相同。所以你可以看到有些东西正在共享。关于我们所做的工作，不能说的是它的发展方向。”

不难看出为什么舔一下我们的宠物会充满细菌。当那只舌头没有给我们一个欢迎的吻时，我们的狗或猫正在用它来修饰自己，甚至保持私处清洁。但是弗罗西尼承认，由于卫生条件差，人类受试者可能是宠物中发现的细菌的来源。

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