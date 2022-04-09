国家警察局长呼吁加快调查Atlántico巡逻艇遭受性虐待的速度

国家警察局局长豪尔赫·路易斯·巴尔加斯将军在访问举行第十三届美洲波尔峰会的巴兰基亚（大西洋省）期间，要求司法当局尽快调查属于该机构的一艘巡逻艇成为两人受害者的性虐待案件它的同伴。

“我们要求检察官办公室也将这项调查列为优先事项。我们正在为我们的同事提供所有身体、医疗和心理支持。他们在《El Heraldo》报纸上强调了这位高级官员所说的话，所有法律议定书都在适用，以便迅速得到遵守。

同时，他们在 La W Radio 上强调，警方正在向国家总检察长办公室提供所有支持，以便澄清案件。

他们在广播中援引巴尔加斯将军的话说：“他们要求我们的一切都已经交给了他们，以便尽快澄清案件。”

同时，他们在El Heraldo表示该机构本身正在进行相应的调查。

他说：“我们希望，有了新的纪律法，我们能够尽快在法律和刑事方面得到澄清。”

对这名穿制服的妇女的性侵犯发生在4月2日上周六，受害人报告了发生的事情，并在综合警察信息系统（Sipol）中确定了她的两名同事为肇事者。

这些活动将在3月27日星期六举行，当时出生在哥伦比亚波多黎各（Atlántico）的妇女带着该机构的两套制服去了波哥大雷斯特雷波附近的一家酒吧，他们是同一专业的一部分。

巡逻艇通过其社交网络向公众投诉。那天晚上的故事就是这样开始的：“从很小的时候起，我最大的梦想就是成为一名警察。多亏了我的父母，我设法实现了那个伟大的梦想，但是今天，整整八天的悲剧正在实现。”

进入酒吧后，她和国家警察的两名警官在正常交谈的同时喝了一瓶威士忌。在机构内待了一段时间后，该名女子失去了记忆，最终躺在该地点附近的平台上。

据称受害者的母亲在巴兰基亚（Barranquilla）的El Heraldo报纸上说：“她最终走上了街道，有一段录像中，警察，她的同伴对她大喊粗俗。之后，他们要出租车，然后把她带到她住的公寓，那就是虐待发生的地方，” 母亲说。

这位穿制服的女士在公开投诉中写道：“没人知道我的经历，老实说我不希望别人活下去，今天我决定公开它，目的是有人可以帮助我，我非常害怕，害怕我和我的家人可能发生的一切，” 她说。

“自2022年3月27日以来，我根本无法入睡，我食欲不振，所有这些都是因为当时我认为是朋友的两个人强奸了我。而且我不应该受到指责，” 他继续说。

星期天，当她赤身裸体醒来时，没有任何记忆，警官得知她被强奸了。“我不明白他们怎么能成为同事。也是巡逻员！我也不明白我非常喜欢的同一个警察怎么无法帮助我加快进程，以便他们能够为自己的所作所为付出代价。我真的需要帮助。我不能再这样做了，” 他写完了。





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