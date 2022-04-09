丹尼尔·费利佩·马丁内斯是2022年巴斯克地区巡回赛的冠军

巴斯克地区巡回赛的最后阶段在埃巴尔和阿尔拉特之间超过135公里举行。在那里，这座山标志着白天的差异和最大的难度，对于某些跑步者来说甚至是关键，但对其他无法承受比赛节奏的人却不利。

Quick Step Alpha Vinil 的 Remco Evenepoel 和 Ineos Grenadiers 的哥伦比亚人丹尼尔·费利佩·马丁内斯最初是比赛的主要主角，因为比利时人是整体积分榜的领导者，而马丁内斯在短短两秒钟内排名第二。

起初，一些骑自行车的人想从一开始就离开寻找山区积分，而球队则打算保持正常的步伐，以免逃跑花很长时间，因为从一开始就认为冠军的定义也将通过在舞台上来确定。

Ineos Grenadiers 加紧了追逐并照顾好了他的主牌，这样他就可以在比赛结束之前做出反应。

在第四阶段之前一直是领导者的罗格利奇试图远距离进攻离开背包，但没有奏效，相反，它导致了丹尼尔·马丁内斯和其他车手的移动，例如 Jumbo Visma 的乔纳斯·温格高德和雷姆科·埃文尼波尔，他们终于对此举反应迟到了。

在距离终点线30公里的路程中，安里克·马斯和纳尔逊·奥利维拉在追逐阿联酋航空队的戴维德·福尔莫洛的小组中摔倒了，阿联酋航空队是唯一离开逃跑的跑步者。这导致丹尼尔·马丁内斯被划入雷姆科一直在与罗格利奇、索勒和其他车手一起追逐的小组。

从那以后，对于soachuno来说，进入主要小组的斗争变得非常激烈，他不得不举起足够的人字形，以免失去自己在总排名中的位置和赢得比赛的机会。

在短短几秒钟内，他们将马丁内斯的小组与俄罗斯弗拉索夫（波拉），Vingegaard（Jumbo Visma）和佩洛·毕尔巴鄂（巴林胜利）等人分开，当时终点线距离20公里。

丹尼尔·马丁内斯和雷姆科进入了第一组，然后哥伦比亚人离开了，希望在距离14公里的路程内削减雷姆科。但是，比利时人屏住了一口气，和其他跑步者一起赶上了他。

距离终点线不到 10 公里，丹尼尔和雷姆科在欧洲人花了 3 秒钟的时间里获得了奖励，而马丁内斯拿了 2 秒，佩洛·毕尔巴鄂拿了 1 秒。最后 7 公里被刺痛了，对于像大卫·德·福尔莫洛这样的登山者来说，这主要是一个吉祥的环境，他在后面被最爱的人追赶。

后来，距离5公里的路程，年轻的西班牙人胡安·佩德罗·洛佩斯（Trek Segafredo）从变调夹后面出来，去寻找福尔莫洛，争取舞台的胜利。最终，雷姆科爆发了，无法维持对手在最后一次攀登时设定的步伐，因此他放弃了时间和领先优势。

这位哥伦比亚自行车手设法维持了自己的状况，甚至加快了步伐，将最有可能的事情与雷姆科区分开来，雷姆科只剩下4.5公里，这使他成为了比赛的虚拟领导者。

弗拉索夫，伊扎吉尔（Izagirre）摔倒并重返小组，此外还有Vingegaard和Formolo，跟随咖啡人的踩踏，他巩固了自己的地位，成为保持舞台胜利的主要最爱之一。

在过去的一公里里，Ion Izagirre del Cofidis 超越了对手并进入了最后阶段，而丹尼尔·马丁内斯则赢得了哥伦比亚和 Ineos Grenadiers 的总体排名。

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