Crediterreno Infonavit：获得这笔融资的分数是多少

几天前，国家工人住房基金会（Infonavit）研究所（Infonavit）使该国的工人感到惊讶，他们提供了一种能够耕种房屋的新选择，尽管通过这笔资金，得分与通常的分数有所不同。在这方面，我们将告知需要多少积分才能获得认证。

这是新的 Crediterreno，Infonavit在其成立50周年之际宣布了这一产品，有关各方通过它宣布将能够进入一个空间来建造房屋。

根据该研究所的说法，信贷额度将根据具体情况确定。他们最多可以为评估金额和购买价值之间较低的价值的100％提供资金。一个重要的事实是，土地将继续作为付款的担保。

访问 Crediterreno 的分数是多少？

根据Infonavit的说法，在这种情况下，这种融资的选择是 980点，而不是通常要求授权任何其他信贷的1080点积分。

此外，有兴趣的人将获得积分奖励；但是，这将根据购买土地的年龄进行分配。例如，有些州对土地的需求较高，可以获得更高的分数。

El trámite es a 15 años. (Foto: Cuartoscuro)

主要特点是什么？

重要的是要记住，期限，金额，利率和财务状况是根据个人情况（即每个人的情况）确定的。

最长申请期限为 15年。年龄加上资助期限的总和不得超过65岁。

与任何程序一样，需要应用一系列步骤和要求。

怎么做？

首先，利害关系方必须提交没有抵押权的个人财产所有权，以及对准证明、评估、官方土地编号、财产的技术意见以及认可使用住宅或混合土地的官方文件。

El puntaje para este financiamiento es menor. (Foto: Cuartoscuro)

*随后，受益人必须进入 Infonavit 我的账户门户。

*点击 “我对贷款感兴趣” 选项或购买土地。

*确定信贷金额和财务状况。

*将文件与所需文件集成。

*填写信用申请表。

*最后在最近的Infonavit服务中心（CESI）注册融资。

那@@ 要求又如何呢？根据Infonavit的说法，寻求购买耕地的公民将必须检查其是否具有必要的服务，即是否可以使用医疗中心，娱乐场所，就业来源，用品商店，学校等。

此外，土地必须远离风险区域，例如：洞穴，地质断层，洪水风险区域，垃圾填埋场等。Infonavit回忆说，启动该项目的目的是满足工人阶级的历史需求，他们将能够根据自己的需求获得融资。

这个新项目的设计得益于对《Infonavit法》的改革，通过该法，工人将能够完全自由地直接申请信贷，而无需中介。

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