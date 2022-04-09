塞萨尔·希尔德布兰特（César Hildebrandt）：“民众的否认使卡斯蒂略、总统的影子和议会的骗局失去了合法性”

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

这是佩德罗·卡斯蒂略任期最关键的一周。除了由于燃油价格高昂而导致的交通罢工外，利马和卡亚俄还增加了意外的宵禁，成千上万的人向政府游行提出挑战。

记者塞萨尔· 希尔德布兰特（César Hildebrandt）在每周 “十三岁的希尔德布兰特” 的 “Matices” 部分中提到了这种情况。舆论领袖在其 “历史的终结” 专栏中重申，和平解决这种局势的方法是总统按照几周前的要求辞职。你的离开是必不可少的选择。另一种选择是暴力、混乱和愤怒，它将人和暴民聚集在一起。

他说，副总统迪娜·博卢阿尔特必须担任一个短暂的过渡政府，要求举行行政和国会大选。

他认为，为了面对目前这种情况，需要有效的政府。这需要领导人做出决定，但卡斯蒂略一直感到失望。“并不是说我们缺少一个能胜任这种情况的政府。最大的问题是我们甚至没有政府。希尔德布兰特说，不可能将这个由灰心丧气的不负责任的人组成的董事会称为 “执行权力”，他以希特勒的高速公路为例。”

对于记者来说，由于卡斯蒂略的自恋，无知和糟糕的陪伴，不可能期望卡斯蒂略做对的事情 “（首先是塞隆，这是他自己的同伴）将他拖入了深渊。他的感知缺陷破坏了整个景观。”

这表明卡斯蒂略是在没有欺诈或瑕疵的情况下当选为共和国总统的人，“他将我们从藤森主义的黑社会中解救出来，右翼固执着地再次解决了这个问题。反富士主义投票支持他，拒绝无聊和虚假的新自由主义完成了任务。”

没有借口

希尔德布兰特认为，一个起源于民众的政府这样结束是令人痛苦的，还声称有媒体阴谋反对它。但这并不能证明他的行为是合理的。他以安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的墨西哥政府为例，该政府与右翼新闻和电视大军对抗。尽管它面临激烈的新闻发布会，但在执政四年后，它仍保留了 66％ 的民众支持，并且即将对其政权的永久性进行全民公决。

他与智利前总统萨尔瓦多·阿连德又相提并论，媒体让他的生活变得不可能。但是，即使在他去世的那一年，阿连德也赢得了选举。

“没有任何右翼阴谋可以摧毁真正得到人民支持的政府。智利亲纳粹的右翼不得不轰炸拉莫内达并迫使阿连德自杀，以摆脱一个保持不败支持的政府。

他说，佩德罗·卡斯蒂略的情况并非如此。

相反，他认为结束卡斯蒂略的任务是他自己的工作。“共和国总统每天、任何时候、每次出席，都热情地向我们展示其范围的短暂、无效的致命性、他可怕的胡说八道的使命、他用来表达自己难以理解的幽灵论点。

他指出，现在是时候从公民的尊严出发，说这种情况必须结束。

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