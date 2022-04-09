卡拉·吉拉尔多对新的 “MasterChef Celebrity” 发表了自己的看法：“我很想和拉米罗和塔坦竞争”

自2月21日以来，新一期的 “MasterChef Celebrity Colombia” 开始在屏幕上开发，在此期间，已经有可能清楚地显示出本季每位著名参与者的烹饪优势和劣势。另一方面，如果我们谈论到目前为止这场美食真人秀的获奖名人，最近的名人是卡拉·吉拉尔多（Carla Giraldo），该节目于2021年上映。

现在，在她的社交网络上，这位女演员再次将 “MasterChef Celebrity” 的主题摆在桌面上，但这次是为了回答她的追随者向她发送的有关本季的一些问题。例如，一位用户表达了好奇心，想知道他对这个新版本的真人秀的看法。

“我想我喜欢它，我认为有很酷的人，我认为如果他们如此友好，那是因为没人亲自去做，那太酷了”，这是他在这一点上的回应的一部分。

但是，在不忽略这一主题的情况下，paisa还介绍了如果发生这种情况，它希望与之竞争的参与者：“...我本来很想与拉米罗·梅内塞斯和塔坦竞争，我会全力以赴... 让他们脱身，显然，他们知道”。

拉米罗·梅内塞斯（演员/导演）和塔坦·梅希亚（摩托车手）是本季的两位全国娱乐界人物，他们在美食方面领先于其他同事。尽管他们也不乏绊脚石，但他们俩都拥有成为好厨师，创意者以及在真人秀节目中站稳脚跟所需的一切的印记。

现在，回到卡拉·吉拉尔多（Carla Giraldo）的话题，这位女演员也受到了她在这个 “MasterChef Celebrity” 中最喜欢的参与者的质疑，但是，尽管她确实列出了可以为她赢得胜利的人的名单，但她宁愿不透露这个名字：“我要给你我的前五名，拉米罗·梅内塞斯当然，塔坦，艾达·莫拉莱斯，曼努埃拉·冈萨雷斯”。

后来，他证明自己没有一名选手来完成自己的冠军，但他没有完成答案。

卡拉·吉拉尔多（Carla Giraldo）对 “MasterChef 哥伦比亚名人” 的新一季发表了自己的看法

拉米罗·梅内塞斯（演员兼导演）、纳塔利娅·拉米雷斯（演员）、曼努埃拉·冈萨雷斯（演员）、伊莎贝拉·圣地亚哥（委内瑞拉女演员）、托斯陶（歌手）、塔坦·梅希亚（摩托车手）、艾达·莫拉莱斯（演员）、阿科·佩雷斯（演员）、卡洛斯·贝兹（演员）、艾达·博萨（女演员兼歌手）、克里斯蒂娜·坎普扎诺（女演员），Pampuzano（女演员）奥斯皮纳（喜剧演员）、Estiwar G（有影响力的人）和奇乔·阿里亚斯（喜剧演员）。

就他们而言，已经包括了被淘汰者的名单：路易斯·爱德华多·阿兰戈（演员），马丁·卡潘（阿根廷演员），诺列加夫人（女演员和歌手），贾尔·罗梅罗（演员），玛丽亚·特雷莎·巴雷托（女演员），卡罗来纳·戈麦斯（前女王和女演员）和科罗佐（游吟诗人），按顺序排列。

至于让名人成为参与者的这种形式，美食真人秀已经进入了第四期。

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