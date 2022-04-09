Bivol 投降到了 Canelo Álvarez 的水平：“世界上最好的之一”

萨尔· 卡内洛·阿尔瓦雷斯职业生涯中最重要的对抗之一的倒计时开始了。战斗结束一个月后，他和德米特里·比沃尔（Dmitry Bivol）都加紧了准备工作，以达到最佳状态。尽管这位俄罗斯拳击手在职业生涯中占据主导地位的重量部门战斗方面略有优势，但他承认自己的对手是世界上最好的对手之一。

“首先，他是世界上最好的战士之一，他使他更加自信，其次，他是一位经验丰富的拳击手，” 他在 TUDN 媒体的麦克风前说。

根据《指环》杂志的报道，他在2021年赢得了所有168磅重的腰带时表现出的非凡连胜纪录足以使他被认为是英镑兑英镑的最佳选择。但是，尽管Bivol没有相同的反射器，但 Bivol一直负责建立扎实的职业生涯，这使他所面对的角色中有一半以上出现在画布上，这使他获得了积分。

这位俄罗斯战斗机分享了他训练的一些片段，并且已经暗示了他在面对卡内洛·阿尔瓦雷斯一个月后所拥有的精巧技巧

“现在是最好的时机，因为我今年 31岁。我感觉自己的身体状况良好，我有足够的经验成为一名职业拳击手，” 他承认。

他表现出的信心也就不足为奇了。自2014年11月首次亮相以来，Bivol已经出演了19场战斗。他从来没有碰过画布，也不知道失败。它在进行淘汰赛方面的有效性为 57.89％，因为有11次它通过氯仿获胜。此外，他担任世界拳击协会（WBA）的君主已有六年了。

在他的历史上排名第四的是墨西哥拳击手，即费利佩·罗梅罗（Felipe Romero），他是他在2015年8月面对的角色，他赢得了世界拳击理事会（WBC）轻量级类别的银牌冠军。一年后，他以175磅的重量赢得了WBA临时冠军，从那时起，他成功进行了10次防守。

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS) USA TODAY Sports

在绝大多数记录对他有利的情况下，Bivol将第十一次暴露自己的权杖对抗已经是轻量级人物冠军的角色。与谢尔盖·科瓦廖夫不同，卡内洛 ·阿尔瓦雷斯将在更加平等的基础上面对对手。两者年龄相同，在他们进入的每个类别中，他们的手套都表现出了巨大的力量。

“你知道，我对这场战斗没有太多考虑。我只需要做我的工作和我每天训练的东西（...）当我从教练那里听说对他（Canelo Álvarez）的战斗是 100％ 的时候，我已经准备好听他的话了。这很正常，” Bivol 自信地说。

与各位专家和粉丝的预期相反，卡内洛 ·阿尔瓦雷斯拒绝强加两个条款，这些条款本来可以使他比德米特里·比沃尔有一定的优势。首先，他不想接受商定体重的条件，也就是说，两个拳击手在两个类别之间都达到了中间权重，以享受相同的获胜机会。

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

“德米特里·比沃尔不是一个庞大的 175。从 171（磅）起，我会接受任何东西。我们已经与 Eddy Reynoso 和 Canelo 进行了这些对话，他们说：“两者之间没有分量。如果这将是 175 英镑的冠军头衔，那将是这样。” 埃迪·赫恩在 D AZN Big Show 上说。

他否认的另一个条件是补液条款。这在于，拳击手在达到体重秤后和战斗前通过消耗水量不能增加一个以上的预先商定的体重。在这种情况下，Canelo 将在 5月7日试图在自然类别中击败Bivol时寻求发动政变。

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