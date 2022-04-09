BCR 表示，减税措施应该转移到降低食品价格上

Una clienta compra productos en la discoteca LGBTQ+ Valetodo Downtown, que reabrió sus puertas como una tienda de alimentos mientras dure la restricción de cierre para clubes nocturnos debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), en Lima, Perú. 30 de junio de 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

} 本周五，中央储备银行（BCR）指出，当免除基本家庭篮子中发病率最高的食物（鸡肉、面包、鸡蛋、食用油和精制糖）免除一般销售税（IGV）的规定生效时，应该将其转向降低此类食品的价格秘鲁家庭的福利。

BCR经济研究的中央经理阿德里安·阿玛斯说：“减税应该转移到价格上，这将在短期内产生较低的通货膨胀压力，这绝对是可以预料的。”

然后，他解释了这项减免家庭篮子中某些产品的税收措施将带来的后果。他补充说：“一旦适用这种做法（基本家庭篮子中的主要食物免除IGV），显然预计价格将以较低的价格移动。”

反过来，阿德里安·阿玛斯（AdriánArmas）认为这项措施应该是暂时性的，因为否则可能会产生财政影响。

BCR经济研究的中央经理解释说：“还应该认识到，这些收入是每年预算资金来源的一部分，不应该是永久性措施，而是暂时性的。”

他说：“预计当国际价格下跌而这些通货膨胀压力下降时，该措施应该被逆转，此外，考虑到目前生产的高燃油价格已得到纠正。”

就是这样，让我们记住，上周四，国会批准了旨在免除基本必需品的一般销售税（IGV）的法案，直到今年12月，这是缓冲价格上涨的一种措施。

这项由行政部门以及人民行动组织、人民力量、自由秘鲁和民主秘鲁代表提出的倡议获得97票赞成、9票反对、2票弃权。

该法规旨在建立一种使用和返还累积的IGV税收抵免的机制，该抵免本来可以对购买本法豁免的原材料和投入以及食品生产过程中使用的其他产品或服务征税。

哪些产品免于IGV？

豁免涵盖进口或本地销售的食品，例如鸡肉、鸡蛋、牛奶、小麦粉、面条、糖和肉制品：牛肉、猪肉、豚鼠和羊驼。但是，批准的法案将增加其他食物。

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