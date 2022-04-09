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星期六 9 四月 2022
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BMV糟糕的一周：累计亏损3.4％

墨西哥证券交易所在连续几天创历史新高之后，自1月第三周以来没有出现如此强劲的每周跌幅

Newsroom Infobae

9 四月 2022
Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo
Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

墨西哥证券交易所（BMV）结束了连胜纪录，此前本周累计亏损，导致其本周五收盘，每周下跌3.4％

Banco Bas e分析师阿尔弗雷多·桑多瓦尔向埃菲解释说，其主要指标价格和报价指数（CPI）“在连续五个交易日下跌后，每周亏损3.40％，这是自今年1月18日至24日交易日以来从未出现过的。”

他还警告说，自 1月第三周以来，每周没有如此强劲的跌幅

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)
Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

他解释说：“本周下跌可能是由于投资者收购利润后的修正，此前一周消费者价格指数表现与全球资本市场的总体趋势背道而驰。”

在本周，构成该指数的35家公司中，只有7家录得涨幅利物浦（+5.65％）、格鲁玛（+2.18％）、Genomma Lab（+1.91％）、美国移动（+1.80）、Op eradora de Sites（+1.63％）、BMV（+1.52％）和 PINFRA（+0.11％）。

另一方面，出现亏损的公司包括 Cemex（-12.78％）、班雷吉奥（-9.90％）、苏雷斯特机场集团（-9.74％）、太平洋机场集团（-6.23％）、T elevisa（-5.99％）和宾博（-5.97％）。

尽管有所下降，但消费者价格指数累计的年初至今回报率为2.66％，比4月1日星期五创下的历史最高水平低 4.17％。

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Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)
Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

另一方面，墨西哥比索兑美元升值0.04％，在银行间市场上交易价格为每美元 20.03个单位

消费者价格指数收于5.4万687.25个单位，与上一交易日相比下跌593.34点，负变动1.07％。

市场上的交易量达到1.706亿只证券，金额为141.0亿比索（约合7.1917亿美元）。

在当天上市的632家公司中，有258家最终价格上涨，349家出现亏损，25家收盘不变。

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo
Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

变化最大的头衔来自百货连锁店利物浦港（LIVERPOL 1），占5.14％；龙舌兰酒生产商何塞·库尔沃（CUERVO），占4.65％，化学品分销商Alpek（ALPEK A）占4.33％。

相比之下，金融中介机构Unifin（UNIFIN A）持有的证券种类最多，占-13.62％；墨西哥餐饮公司（CMR B）持有-9.37％；金融中介机构Credito Real（CREAL）持有的证券为-6.20％。

当天，三个行业亏损：金融（-2.41％），工业（-1.74％）和材料（-0.46％），只有一个行业上涨，频繁消费（0.46％）。

EFE

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