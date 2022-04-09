BMV糟糕的一周：累计亏损3.4％

Vista de un tablero de la Bolsa de Valores de México en Ciudad de México. EFE/Jorge Núñez/Archivo

墨西哥证券交易所（BMV）结束了连胜纪录，此前本周累计亏损，导致其本周五收盘，每周下跌3.4％。

Banco Bas e分析师阿尔弗雷多·桑多瓦尔向埃菲解释说，其主要指标价格和报价指数（CPI）“在连续五个交易日下跌后，每周亏损3.40％，这是自今年1月18日至24日交易日以来从未出现过的。”

他还警告说，自 1月第三周以来，每周没有如此强劲的跌幅。

Después de varias jornadas en donde rompió varios máximos históricos, la Bolsa Mexicana de Valores no había tenido una caída semanal tan fuerte desde la tercera semana de enero. (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

他解释说：“本周下跌可能是由于投资者收购利润后的修正，此前一周消费者价格指数表现与全球资本市场的总体趋势背道而驰。”

在本周，构成该指数的35家公司中，只有7家录得涨幅：利物浦（+5.65％）、格鲁玛（+2.18％）、Genomma Lab（+1.91％）、美国移动（+1.80）、Op eradora de Sites（+1.63％）、BMV（+1.52％）和 PINFRA（+0.11％）。

另一方面，出现亏损的公司包括 Cemex（-12.78％）、班雷吉奥（-9.90％）、苏雷斯特机场集团（-9.74％）、太平洋机场集团（-6.23％）、T elevisa（-5.99％）和宾博（-5.97％）。

尽管有所下降，但消费者价格指数累计的年初至今回报率为2.66％，比4月1日星期五创下的历史最高水平低 4.17％。

Liverpool fue una de las empresas que más ganancias tuvo en la jornada del viernes (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

另一方面，墨西哥比索兑美元升值0.04％，在银行间市场上交易价格为每美元 20.03个单位。

消费者价格指数收于5.4万687.25个单位，与上一交易日相比下跌593.34点，负变动1.07％。

市场上的交易量达到1.706亿只证券，金额为141.0亿比索（约合7.1917亿美元）。

在当天上市的632家公司中，有258家最终价格上涨，349家出现亏损，25家收盘不变。

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo EFE

变化最大的头衔来自百货连锁店利物浦港（LIVERPOL 1），占5.14％；龙舌兰酒生产商何塞·库尔沃（CUERVO），占4.65％，化学品分销商Alpek（ALPEK A）占4.33％。

相比之下，金融中介机构Unifin（UNIFIN A）持有的证券种类最多，占-13.62％；墨西哥餐饮公司（CMR B）持有-9.37％；金融中介机构Credito Real（CREAL）持有的证券为-6.20％。

当天，三个行业亏损：金融（-2.41％），工业（-1.74％）和材料（-0.46％），只有一个行业上涨，频繁消费（0.46％）。

EFE

继续阅读：