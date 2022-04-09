至少有6,600名平民通过人道主义走廊获救

A Russian army soldier stands next to local residents who queue for humanitarian aid delivered during Ukraine-Russia conflict, in the besieged southern port of Mariupol, Ukraine March 23, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

乌克兰当局报告说，周五有 6,665名平民通过人道主义走廊撤离，并保证八辆疏散巴士在梅利托波尔市被扣留了24小时。

乌克兰临时被占领土重返社会事务副总理伊琳娜·韦雷舒克（Irina Vereshchuk）表示，具体而言，有5,158名公民用自己的交通工具使用马里乌波尔和别尔江斯克走廊到达扎波罗热市。

正如重返社会部的一份声明所述，在这一总数中，1,614人来自马里乌波尔，3,544人来自扎波罗热地区，如波洛吉、瓦西利夫卡、别尔江斯克、托克马克、梅利托波尔、埃尔戈达尔、奥列约夫、胡利艾波勒等地区。

该声明称，乌克兰副总理还表示，已有1,507人从Lysychansk、Severodonetsk、Rubizhne、Kreminna和Gorske村等城市撤离。

Las autoridades confirmaron que se logró la evacuación de personas incluso, a través de sus propios medios de transporte, para llegar a la ciudad de Zaporizhzhia

此外，周六 “马里乌波尔的人道主义走廊和Zaporizhzhia地区封锁城市的工作将继续进行，以及从卢甘斯克地区城市撤离人员”。

关于被扣留的八辆公共汽车，Vereshchuk指出，当局 “正在谈判归还这些公共汽车，并根据协议提供撤离当地居民的机会。”

他谴责说：“他们允许自己与占领国合作（我们称之为占领国），决定谁应该去哪里，谁不应该去哪里，在哪里领取人道主义援助，何时没收人道主义走廊运营的道路上的公共汽车。”

Vereshchuk补充说，这些走廊是根据人道主义法建立的，因此 “在该走廊的运营和管理期间所做的一切都被视为严重违反国际法。”“你的所有行动都会被记录下来！”，他警告说。

在克拉马托尔斯克攻击

本周五在克拉马托尔斯克车站遭到火箭弹袭击时，至少有50人丧生，其中包括四名儿童，另有100人受伤，乌克兰东部的城市，那里有数百人在等火车离开该地区。

Al menos 50 personas murieron, entre ellos cuatro niños, y otras 100 resultaron heridas este viernes en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk REUTERS

“该站遭到火箭弹袭击后，有30多人丧生，100多人受伤（...）这是故意的袭击，” 乌克兰铁路公司 U krzaliznytsia 负责人 Oleksander Kamyshin 在电报中说。

片刻之后，救援部门报告说，至少有 50 人死亡。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周五表示，在俄罗斯袭击顿涅斯特克地区乌克兰城市克拉马托尔斯克的火车站之后，他预计第一世界大国将作出 “强有力的全球反应”。

根据总统声明，乌克兰总统在晚间讲话中说：“就像布查的大屠杀一样，像许多其他俄罗斯战争罪行一样，克拉马托尔斯克的导弹袭击必须是（国际）法院的指控之一，这肯定会发生。”

泽伦斯基说，全球范围内将努力确定俄罗斯入侵乌克兰期间 “每分钟” 发生的情况。“谁做了什么，谁下达了命令。总统补充说，导弹来自哪里，谁携带导弹，谁下达了命令以及袭击是如何协调的，” 总统警告说：“责任是不可避免的”。

他说：“俄罗斯国家宣传人员急于将袭击的责任转移给乌克兰军队，以至于他们不小心指责俄罗斯，” 他补充说，俄罗斯通讯社人造卫星报道说，这次袭击 “是在导弹还在空中时发生的”。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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