AMLO启程前往玛丽亚斯群岛监督 “水墙” 项目

amlo 显示 与 他的 关注者 部分 of 他的 旅程 前往 岛屿 玛丽亚斯

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）在他的 Twitter 帐户上分享了一段视频，展示了他在从圣布拉斯港（纳亚里特）驶向玛丽亚斯群岛的船上的情况。应该指出的是，总统在4月8日的上午会议上回忆说，这个曾经是监狱的地方很快就会成为娱乐场所。

他的出版物写道：“我们正从圣布拉斯出发前往不再是监狱的玛丽亚斯群岛。现在，锡那罗亚，纳亚里特和哈利斯科州的海岸已成为旅游，文化和环境发展地区的一部分。”

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）于下午3点离开，从一开始他就解释说，他将乘坐的这艘船将是海军秘书处建造的第一艘船，可容纳170名乘客。他还表示，一旦联邦项目完成，它将用作渡轮。

他还说，为了让游客在这个地方过夜，将安装大约 120 和 150 所房屋。另一方面，首席执行官在上午提到，曾经是该州监狱的地方现在正在变成一个人们可以度过愉快时光的地方。

该项目名为 “水墙”，是生态旅游的新场所，将有助于该地区的社会，文化和经济发展。AMLO认为这是他的政府最重要的计划之一，他说：“这座历史悠久且可怕的监狱已经成为生态旅游的娱乐中心，它正在为此做准备，它是一个天堂，曾经是地狱的地方正在变成天堂”。

他还指出，还将有两艘船从马萨特兰出发前往群岛。应该指出的是，在2022年3月21日在费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）举行的会议上，他谈到了 “水墙”，并解释说它将于4月8日开幕。

同样，他负责沟通说，由于这是一个环境项目，因此游客的到场将非常谨慎，实际上，他强调说：“这些地方将提前提供，因为不允许太多的旅游业以免影响岛屿，因此将得到照顾的, 这是一个生态旅游项目”.

作为该项目的一部分，正在考虑向保护旅游开放玛丽亚·马德雷岛。因此，旅游部的目标之一是创造不同的活动和体验，以确保每个到达的人都有机会了解，享受这个地方，并为保护动植物群的意识做出贡献。

总统强调了继续保护和发展该地区的重要性，因为该群岛被宣布为具有生物圈保护区特征的自然保护区（ANP），并且在2005年，联合国教科文组织将该遗址列为世界遗产。

甚至有人说，ANP 和国家自然保护区委员会得到了支持，以维持环境平衡，并继续促进该遗址的恢复和保护。

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