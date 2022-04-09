阿尔瓦罗·莫拉莱斯对美洲狮和艾伦·莫佐大喊大叫：“他们没有甲级联赛级别”

4月5日，彪马在康卡夫冠军联赛半决赛中以惊人的胜利击败了克鲁兹·阿祖尔，他们在Ciuda d Universitari a的比赛中以2-1获胜，甚至让一部分球迷感到不高兴，因为比分可能高于场上显示的分数。

尽管取得了胜利，但他根本没有说服 ESPN 分析师阿尔瓦罗·莫拉莱斯（Álvaro Morales），他对大学队大肆抨击，甚至敢于将他们命名为一支不值得进入顶级赛道的球队，因为他以机器的错误证明了他们的胜利。

“他们在最初的几分钟内表现非常出色（彪马），但是因为克鲁兹·阿祖尔允许他们这样做。这不是美洲狮的美德，而是水泥机器的缺陷，当它按下水泥机以及雷诺索做出正确的改变时，它再次证明了美洲狮没有墨西哥足球甲级联赛的水平。”

他还猛烈抨击艾伦·莫佐

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

“如此之多，以至于他们告诉我艾伦·莫佐应该加入国家队...当一支球队中锋、中锋和中锋时，有些射门可能会落入进球，尤其是当像巴勃罗·阿吉拉尔这样的防守者滑倒时。但是克鲁兹·阿祖尔的进球落在哪里？是的，作者：艾伦·莫佐。别兴奋，你允许机器的那个目标，是的，你的角，你们 pumitas，这意味着你的坟墓。他们没有资格，” 评论员说。

这种批评是在彪马对普埃布拉的比赛之前发起的，大学生从后面走过来，在库奥特莫克体育场救出了 2-2 平局；但是，这场比赛的特点是奥里亚祖尔队的右撇子边锋犯了一个新的错误，因为它促进了第二个得分来自普埃布拉。





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