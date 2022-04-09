阿卡普尔科通过特别行动在复活节欢迎游客

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

在复活节以最佳方式接待游客之际，州长伊夫林·萨尔加多·皮内达（Evelyn Salgado Pineda）颁发了 “运营安全启动” 的旗帜 格雷罗旅游胜地的假日季的这个星期五。市政主席阿贝琳娜·洛佩斯·罗德里格斯在假期期间确保港口有满屋。在该州的主要道路上，部署了陆军和海军人员以及反封锁警察。

萨尔加多·皮内达（Salgado Pineda）在阿卡普尔科国际中心的滨海艺术中心评论说：“今天，我们将与三级政府的安全机构一起开始这项行动，我们所有人都处于绝对的协调之中，所有这些将有近两千个要素将在该地区部署的机构，以支持我们所有的游客，当然还有guerrerenses，在这个假期里，我向你保证，在经历了这段大流行之后，这将是历史性的”。

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

他还表示，预计将有超过 40万游客到来，平均酒店入住率超过50％，在流量最大的日子里达到80％。

La Semar、Sedena、国民警卫队、国务总检察长、阿卡普尔科公共安全秘书处、州和市民防部、CAPTA、红十字会、海滩推广员、Ámbar Cross、市政卫生、安吉利斯·维德斯、波多黎各上尉、Profeco、Capufe是其中的一些机构那将负责格雷罗州的安全。

格雷罗州公共安全部副部长欧文·德·耶苏斯·冈萨雷斯·桑切斯报告说，该行动将包括600名特工进行96次巡逻，28次摩托车巡逻，三辆全地形车和一辆主要用于阿卡普尔科的装甲车。

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

第八海军区司令胡利奥·塞萨尔·佩西纳·阿维拉补充说，海军秘书处将提供258名海员，一辆水面和五辆小型水面车辆，一架直升机和六辆陆地车辆。

洛佩斯·罗德里格斯（LópezRodríguez）表示：“对于那些拜访我们的人，感谢您的关爱和信任，这增强了我们前进的力量，他们的安宁和休息对我们来说是一个巨大的承诺，我们正在努力保证他们的安全和最佳条件，我感谢阿卡普尔科人民我全心全意地感谢他们的信任，我们继续前进。”

州长萨尔加多·皮内达说：“我们坚定地致力于确保所有游客的安全，减少公共秩序的发生，并为所有一如既往地喜欢访问格雷罗的人们创造最佳环境。”

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

在 Autopista del Sol 上，部署了安全和反封锁行动；14 时，一群来自州立公立师范学校的学生在奇尔潘辛戈的 Parador del Marqués 被大约 100 名州防暴警察封锁，以防止他们封锁高速公路。

在抗议活动中，汽车交通减少到一条车道，导致一群试图在度假的第一天进入港口的人。

大约一个小时后，在阿卡普尔科·拉文塔（Acapulco La Venta）入口处的摊位上，一群人试图封锁通道；他们是要求市政医院提供药品的病人的亲属。但是，由于反封锁警察撤回了抗议活动，因此没有举行抗议活动。

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