80岁的祖父因从卡塔通博地区（北桑坦德）的一个农场偷走他而被谋杀

卡塔通博地区（北桑坦德省）发生了一起可怕的暴力行为，一名80岁的祖父被犯罪分子用棍棒殴打杀死，他们继续抢劫康文西翁市农村地区的农场。

该信息是通过蓝光电台的一份报告发布的，他们在报告中表示，凶手来自委内瑞拉，他们殴打受害者，头部严重受伤，导致他死亡。

这@@ 名老年人由一名工人陪同，该工人设法逃离现场并向警方报告了发生了什么事。该男子还被罪犯打伤，并在市政当局的一家医院接受治疗。

从那里，他们在广播中报道，幸存者报告说，凶手正在寻找出售panela所生产的产品，这是他们在那个农场从事的一项活动。

应该记住，卡塔通博地区是哥伦比亚冲突最激烈的地区之一，在那里，诸如民族解放军、已灭绝的哥伦比亚革命武装力量游击队和海湾氏族的持不同政见者等非法武装团体在那里被定为犯罪。

正是这些团体对通过委内瑞拉的毒品贩运路线提出异议，由于人民的机会很少，他们以非法作物为生。但是，哥伦比亚当局采取了这种做法，因此本周早些时候，农民们提出了抗议。

担任该问题发言人的卡塔通博农民协会 (Asuncat) 申明，国家政府没有遵守《最终和平协定》中商定的内容。

亚松森领导人Aleider Contrerar告诉RCN Mundo：“我们知道道路封锁留下的困难，这可能会使该地区的经济前景恶化，但鉴于该州已完全放弃，这是唯一可以实现的选择。”

主要问题与非法作物的替代有关。它指出，他们没有从国家政府那里得到解决办法，也没有从地方当局那里得到解决办法。

在Asuncat，他们强调农民受影响最大，因为他们被要求销毁古柯作物，但他们没有被证明是国外卡塔通博毒品问题的公平解决方案。他们说，社区不相信国家政府的宣布，因为他们被要求通过种植棕榈，可可和强化牲畜来取代非法作物，但这停滞不前。

“和平进程的实施非常缓慢。州长没有遵守，预计它将重新启动与地区总统的对话桌，在罢工仍在进行的情况下，责任在于国家政府，国家政府没有对农民社区的需求做出回应，” 孔特雷拉斯批准说。

因此，Asuncat的成员将在Tibú（北桑坦德省）农村地区的Campo Seis地区开会，以制定一项计划，并确定他们将如何在组成Catatumbo的不同城市中进行各自的动员。

应当指出，去年，针对国家政府宣布在卡塔通博地区几个城市重新开始根除古柯作物的决定，农民们也举行了示威游行。

政府对非法作物喷洒草甘膦或人工使用武力，但效果不佳。随着化学品的使用，应该指出的是，这已经不可能了，因为宪法法院废除了赞同使用草甘膦根除哥伦比亚非法作物的决议。高等法院下令国家政府事先与受除草剂影响的社区进行磋商。





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