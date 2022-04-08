撤销授权磋商的结果何时公布

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

在定于4月10日上午8点至下午6点举行的公民参与日之后，投票结果将在周日晚上公布，目的是提供绝对的信心和透明度。

撤销授权旨在确定现任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔是否在六年任期结束之前继续执政。根据国家选举研究所（INE）的官方网站，它是参与的工具根据公民的要求, 在失去信任的基础上决定共和国总统职位的人的表现是否早日结束.

在Twitter页面上，负责这项工作的机构INE发布了一份视听材料，规定从 4月10日星期日晚上8点（中部时间）开始，它将向公民提供授权撤销计算，该计算将实时进行。

授权撤销练习

正如国家选举研究所（INE）主席洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Córdova）在国家统计局的新闻发布会上宣布的那样，最终结果将于4月11日星期一公布。”

“4月10日，将有一个包含1,800个细胞样本的快速计数系统，这将使我们能够可靠地估计当晚咨询的参与情况和结果。”

为了让公民在自己家附近的 57,000 516 个箱子中的一个中行使投票权，有必要输入以下链接以找出分配给每个人的投票箱：https://ubicatucasilla.ine.mx

找到该地点后，必须出示有效的选民证书（INE）。经授权的人员将在现场核实一切行为是否合法，并负责向每个人提供一张带有以下铭文的选票：

“你是否同意墨西哥合众国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔因失去信心而撤销其任期，或者继续担任共和国总统直至其任期结束？”

选民收到选票后，公民将能够回答他们是否同意，用爆米花选择他们考虑的选项。永远不要忘记，投票是自由和秘密的，因此任何人都不应采取任何行动来了解自己的立场。

INE

同样重要的是要注意，任何公务员都不能指导或干预公民的意愿，“禁止公务员在这项工作中提及任何可能暗示撤销授权或从任何意义上指导公民的意愿，” 科尔多瓦评论说。

洛伦佐·科尔多瓦（Lorenzo Cordova）通过INE的官方网站以及在社交网络上传播信息，邀请民众参加这项民主活动。

“我们将印制大约9200万张选票，每个公民都将有一张选票等着它；与全民协商不同，我们甚至要安装，大约 300 次特别民意调查，每个地区进行一次，以便不在家中的过境选民可以投票如果他们愿意，” 国家统计局局长同意。

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