什么是国家道路网？为什么要由武装部队干预

秘鲁发生了什么？在该国内地组织的示威活动中，作为动员的支柱是2022年交通罢工，中央政府发表声明 ，宣布国家道路网进入紧急状态，为期30天。

最近几天缺乏控制，导致采取了激进措施，以便执法机构能够在这个瘫痪的地区维持和平，并影响受疫情爆发严重影响的部门（例如旅游业）的正常运作，因为考虑到我们临近圣周的开始，到各省的游客流量增加的日子。

但是，什么是国家道路网？为什么它会影响该国的内部连接？下面，我们将对此进行解释，并向您展示通过道路，桥梁等保持秘鲁连接的重要性。

什么是国家道路网？

国家公路网被描述为整个秘鲁领土，其中包括所有居民感兴趣的道路。它由主要的纵向和横向轴组成，构成了国家公路系统（Sinac）的基础，该系统是根据第017-2007-MTC号最高法令的《道路等级条例》建立的。

Paro de transportistas: Fiscalía abre investigación por la muerte de tres ciudadanos en Junín

它是如何组成的？

根据交通运输部的公开信息，它分为两部分：

-纵向：它由三个轴（PE-1，PE-3和PE-5）组成，它们分为南北轨迹。它们表示如下：

2 沿纵向海岸，其 “Km. 0+000” 位于圣安妮塔高速公路交汇处（北部为 PE-1N，南部为 PE-1S）。

2 位于山脉的纵向一侧，其 “Km. 0+000” 位于拉奥罗亚分区（北部为 PE-3N，南部为 PE-3S）。

2 在纵向丛林中，其 “Km. 0+000” 位于 Reither 桥上（北方为 PE-5N，南方为 PE-5S）。

应该注意的是，它们中的每一个都有14个变体和26个分支的补充。

-横向：它由二十个轴组成，这些轴由从 PE-02、PE-04、PE-06 等开始的偶数确定。它们以附带方式遍布整个领土，将海岸与山脉和丛林相连，将国家纵向公路网连接起来。

这些轴可以有变体和分支，这些变体和分支将使用相同的名称进行标识。

由于航空公司停工，伊卡的冲突仍在继续 | 视频：Canal N

处于紧急状态的国家公路网

在抗议活动和道路封锁期间，国家警察将在武装部队的支持下，在30个日历日内维持对内部秩序的控制。这项规定是由第035-2022-PCM号最高法令确立的，该法令发表在《El Peruano》的《法律标准公报》上，签名者是佩德罗卡斯蒂略总统, 部长内阁主任阿尼巴尔托雷斯以及国防, 内政和司法与人权部负责人.

该@@ 国的那个地区会发生什么？在宣布的紧急状态期间，有关在国家领土内行动自由、集会自由和人身安全的宪法权利被中止。

国家警察和武装部队的干预应根据第1186号和第1095号法令的规定进行，这两项法令对两个机构使用武力作了规定。