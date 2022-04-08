视频：Dayana Jaimes 透露了她将在 4 月 14 日马丁·埃利亚斯逝世周年纪念日做什么

对于马丁·埃里亚斯（MartínElias）的音乐迷来说，一个非常特殊的日子即将来临，他于2017年4月14日在前往苏克雷的圣奥诺弗雷的路上离开了一场交通事故。

他去世五年后，诸如 “Ábrete” 和 “Te amaré” 之类的歌曲表演者的追随者继续以致敬的方式记住他的偶像，包括各种各样的瓦莱纳托人物聚集在一起以纪念他的才华和生活中的工作。

对于2022年，她去世的周年纪念日也恰逢圣周的庆祝活动，年复一年，达亚娜·海梅斯（Dayana Jaimes）在追随者的眼中学习如何向她致敬，但是，这次她透露了其他东西，因为艺术家的遗ow幸福地恋爱了。

通过她称之为 “那我们来谈谈” 的一轮 “问答”，她的追随者向海梅斯提出了一个问题：“14 日他们会对马丁做什么？”

这位艺术家的遗 ow 回答说，尽管她不同意在已故艺术家的坟墓前进行的某些类型的行为，但她高度尊重追随者的信仰。

“就我而言，没什么，没什么，我从来没有同意去墓地的这种东西，他们带来墨西哥流浪乐队，他们玩盒子，guacharaca，手风琴。这非常受人尊敬，但我不会分享这些东西，” Dayana Jaimes 通过她的 “InstaStories” 说。

Foto: Colprensa/Q'hubo Barranquilla

但是，她明确表示，她更喜欢在女儿宝拉·埃琳娜·迪亚斯（PaulaElenaDíaz）的陪同下在清晨参加墓地，分享一个亲密的时刻，因为过了一段时间，更多的人开始到达马丁·埃里亚斯的坟墓。

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Dayana Jaimes在与追随者的互动中回答的其他问题更多地集中在她的个人生活主题上，关于她在社交网络上从某些人那里收到的不良评论以及与新伴侣在一起的时间。

在那里，他说，关于别人对自己的行为的评价，存在分歧：“这一切都取决于，如果你从一个我一生中从未治疗过甚至不认识我的人那里听见，那在脑海里是不对的... 如果你从家人或朋友那里听见，它就会说话对你来说很奇怪，如果有人对我感到不满或不便，他就不会对你说得很好。”

关于她何时会通过社交媒体正式介绍男友，Dayana Jaimes回答说 “总有一天”。

以下是 Dayana Jaimes 的全部内容 ：

这位艺术家的遗 ow 承认，她不喜欢在已故丈夫的坟墓前有 vallenatas 这一事实

反应很快就出现了，因为娱乐门户网站 “Rechismes” 负责复制内容，并获得了数百条评论，这些评论指出：“这是他们的想法，他们必须尊重它，这不仅仅是MartínElias生活中的任何人”；“我不了解其中一些人对她的不满，也许他们认为她很容易成为歌手的妻子”；“这是真的，你想冷静地哀悼死者，而不是用手风琴的声音”；“她不知道马丁对追随者来说是什么样子，甚至不知道自己是最好的歌手之一”，等等。

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