视频：安德里亚·瓦尔迪里怀孕了吗？谣言越来越多

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, recibió una lectura del tarot que le dio buenas noticias en lo amoroso. Foto: Instagram

社交网络对安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）的一些有影响力的人和家人的出版物感到震惊之后，当他们收到与视听制作人费利佩·萨鲁玛（Felipe Saruma）结婚的邀请卡时，网友们就舞者巴兰基莱拉的新怀孕进行了讨论。

根据娱乐门户网站 “Rechsimes” 的说法，已经有几位互联网用户开始谣传这位女商人将怀有第三个孩子。

该出版物提到了安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）在她与工作团队的一篇论文中的露面，以及内容生成器所做的一项动作中，可以看到她的子宫看起来与众不同并且有些明显，因此猜测萨鲁玛·瓦尔迪里（Saruma Valdiri）家族的新成员的到来是他们被枪杀了。

但是，其他评论指出，舞者可能没有怀孕，而只是出现一些消化问题，而且，她可能正在经历荷尔蒙变化，使腹部看起来比平时更加发炎。

以下是 Andrea Valdiri 的全部内容 ：

这位舞者正在和她的工作团队一起排练，并点燃了一位新成员加入家庭的传闻

以 “Rechismes” 页面的个人资料为基础的出版物已经超过了151,000次观看，并且受到了近3,000名互联网用户的 “赞”，他们还通过诸如 “我一直在注意到同一件事” 之类的消息表达了自己的看法；“正是这种操作使它像这样，你只会让所有女人怀孕”；“万一你不知道，当你白天的时候，你的肚子就会像那样膨胀”；“事实是，伊娜当时没有说谎，而且自从上次脂肪以来她就很胖”，除其他外。

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应该记得，过去，格雷西·伦登（GreeicyRendón）的怀孕也发生了同样的事情，她在与伴侣迈克·巴伊亚（Mike Bahia）的直播中承认自己正在等待长子之前，试图将自己的妊娠过程隐瞒了几个月。

当时，“The Kisses” 的口译员讲了一条有趣的消息，其中引用了：“再多加几磅怎么样”。然而, 随着他们的长子在子宫里长大，谣言越来越多，并透露他们正处于甜蜜的等待中.

路易莎·费尔南达·W（Luisa Fernanda W）也是社交网络上这种肯定行为的受害者的另一位内容生成者，因为八卦节目 “LoSéTodo” 在她的Instagram帐户上分享了一个片段，显示了派萨的腹部更加明显。

该节目的记者对录音不满意，他们寻求空间与这对著名夫妇交谈，他们在庆祝其20年艺术生涯的丹尼·马林（DannyMarín）的活动中分享，询问有关怀孕的传闻。

路易莎·费尔南达 W 解释说：“我只告诉你的就是等到你的肚子长大了，看看这是不是真的，” Pipe Bueno 笑着说：“我能告诉你什么？，她怀孕了大约 46 个小时。”

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