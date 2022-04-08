美国制裁生产世界钻石30％的俄罗斯公司

（彭博社）— 美国财政部延长了对俄罗斯钻石矿商Alrosa PJSC的制裁，有可能切断全球约30％的原石供应。

根据美国外国资产管制办公室的许可，阿尔罗萨的客户以及其他同行必须在5月7日之前停止与这家国有控股的俄罗斯矿业公司的所有交易。Alrosa 拒绝置评。

阿尔罗萨出产的宝石数量与戴比尔斯大致相同，戴比尔斯是一家标志性的钻石公司，在本世纪初之前一直处于垄断地位。作为世界上最大的钻石生产国，俄罗斯与博茨瓦纳竞争，而美国是该行业最重要的市场，约占总销售额的一半。

美国的限制措施增加了对Alrosa的压力，因为交叉制裁的风险有可能阻止其他地区的买家。在俄罗斯入侵乌克兰之后，欧盟和英国此前对这家矿业公司实施了制裁。拥有约32,000名员工的阿尔罗萨的主要市场是美国和亚洲，包括印度。

上个月，美国Tiffany & Co. 和Signet Jewelers Ltd. 的珠宝商表示，随着公司要求将该国产品从供应链中移除的压力越来越大，他们将停止购买在俄罗斯开采的新钻石。

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