势不可挡！玛丽亚·卡米拉·奥索里奥晋级 2022 年科尔萨尼塔斯杯半决赛

4月8日星期五下午，科尔萨尼塔斯杯冠军后卫玛丽亚·卡米拉·奥索里奥在四分之一决赛中面对俄罗斯选手埃琳娜·阿瓦内西扬。

奥索里奥在波哥大举行的 WTA 250 公开赛上连续第三次获胜，此前他在 WTA 排名中以 6-1 和 [6-4] 两盘 [6-4] 获胜。

目前在WTA排名中排名第33位的Cucuteña 继续在波哥大乡村俱乐部中央法院举行的哥伦比亚锦标赛中表现出偏爱，在女子个人组职业锦标赛中获得第38场胜利。

这位 20 岁的运动员需要一个小时 30 分钟才能保持对阵欧洲的比赛，并在第三场比赛的第二点以强大的交叉挫折脱颖而出，这使她成为击败球迷的候选人：

北桑坦德银行坚持其公式，结果反映在 Avanesyan 的错误中。

这是奥索里奥在决赛 6-4 中的决定性比赛点，哥伦比亚人将她列为比赛中最好的四名网球选手之一：

在比赛的下一阶段（半决赛）中，玛丽亚·卡米拉将面对WTA排名第212位的巴西选手劳拉·皮戈西（Laura Pigossi），这项承诺将在哥伦比亚时间4月9日星期六上午10点进行：

2022年科尔萨尼塔斯杯排位赛的排位赛就是这样：

应该记住，奥索里奥也在2022年科尔萨尼塔斯杯的双打模式下参加比赛，他也是巴西队友比阿特丽斯·哈达德·马亚的半决赛选手，他在4月6日与他分两盘 [6 (4)-7 (6) (6) (6) (6) (6) (6))还有 [5-7] 由希腊人瓦伦蒂尼·瓦伦蒂尼·格拉玛蒂科普卢和俄罗斯人 Amina Anshb a 组成的二人组。

现在，奥索里奥·塞拉诺和哈达德·马亚将在哥伦比亚时间本周五下午3点面对澳大利亚人阿斯特拉·夏尔马和印度尼西亚人 Aldila Sutjiadi 组成的两人组最佳四人组。

同时，这是双打冠军的分类，这对库库特尼亚职业生涯来说是难以捉摸的，哥伦比亚人玛丽亚·费尔南达·赫拉佐和尤莉安娜·利扎拉佐也在竞争：

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

捍卫冠军头衔以及她战绩中的另外两项潜在成就将是来自参加美国印第安维尔斯公开赛的哥伦比亚女子网球代表的挑战；蒙特雷的WTA 250；瓜达拉哈拉的WTA 250和2022年澳大利亚网球公开赛。

玛丽亚·卡米拉·奥索里奥和 2022 年 Colsanitas 杯其他参赛者的比赛可以通过 Star Plus 信号和 DirecTV Sports Colombia 观看，直到 4 月 10 日。

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