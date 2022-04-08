联合国妇女署和国际奥林匹克委员会协助为来自弱势社区的1,236名女孩开放了体育空间

在阿根廷，60％的13至17岁的青少年不参加任何课外体育活动或体育活动。通过关注女性，这一比例上升到70％。这些数据来自体育社会观察站，该观察站由圣马丁大学高等社会研究所和国家旅游和体育部管理。此外，在所有不参加课外体育活动的青少年中， 74.2％属于社会经济水平最低的青少年，71.7％生活在村庄或定居点。

为了应对这一问题，联合国妇女署和国际奥林匹克委员会决定在布宜诺斯艾利斯市实施 “一个胜利导致另一个”（UVLO）计划。该举措 旨在为体育运动创造身心安全的空间，以加强领导能力、自尊、健康、经济赋权和防止基于性别的暴力。这是一项针对居住在弱势社区的13至18岁女孩的提案。

UVLO作为2016年里约奥运会的社会遗产出现在巴西。在阿根廷，它被认为是在2018年举行的青年奥林匹克运动会之后实施的，终于在2021年举行。

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

联合国儿童基金会估计，在全球范围内，女孩花在护理上的时间比男孩多40％。更多的家务劳动意味着更少的时间去玩、学习和玩运动。随着女孩年龄的增长，不平等现象也在加剧，因为在10至14岁之间，她们花在护理上的时间会增加50％。

在向青春期过渡的过程中，妇女在发展运动技能方面得到的激励比男性少，对自己身体的自主权也较少，承担着保护其性健康和生殖健康的责任。体育除了促进身心健康外，还是打破导致歧视、暴力和不平等的性别陈规定型观念和角色的有力工具。根据暴力侵害妇女问题专门财政股的数据， 该国约90％的性暴力受害者是妇女。将近40％的人年龄在18岁以下。

UVLO的目标是消除两性不平等和陈规定型观念，促进青春期的全面发展和免受歧视和暴力的生活。

2021年期间，该倡议在Women Win的支持下，与妇女研究基金会（FEIM），SES基金会-可持续发展，教育，团结和政府人类发展和人居部联合在布宜诺斯艾利斯市实施布宜诺斯艾利斯市。在46个社区组织举办了讲习班和体育活动，以促进在以下四个专题领域对年轻妇女进行全面教育：领导能力和自尊；性健康和生殖健康及权利；权利和消除暴力侵害妇女和女童行为；职业和财务目标和规划。

为他们准备的空间

“我们从诊断开始，即在热门社区中，一般来说，青少年没有空间。通过关注女孩，你可以看到她们从事护理或家务。没有针对他们的娱乐或体育建议，” FEIM UV LO 实施协调员内拉·普罗科皮奥说。

在大流行的第一年，进行了一次测绘，以了解这些组织并查看是否有可能实施该计划。然后将底座和关节放在一起。2021年1月，启动它的提案开始敲定。

调解人和培训员的培训于1月26日开始。培训的第一阶段包括Empodera组织举办的10次虚拟会议，该组织已经在巴西实施了该计划。在那里，目的是传播该计划的方法，并思考为什么它是针对女孩的专属体育节目，思考如何为该计划的参与者创造身心安全的空间，以及在遭受虐待的情况下如何采取行动，分享经验并向不同的人学习该计划的教学和实施。

该方案在地方一级面临的挑战之一与所涉46个组织的多样性有关.“ 从结构和经验更丰富的俱乐部到餐厅，应有尽有，第一次被鼓励为青少年提供活动 。一些组织有自己的设施来制定该提案，而另一些组织则去了公共法院或大型公园，” 普罗科皮奥说。

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

另一个挑战是领土谈判。“我们必须日复一日地与空间周围的一群人进行谈判。Procopio说，在某些情况下，一切都很好，但在其他情况下，评估结果是生成的东西不好，有风险，并且在寻找另一个空间。

一次体验

安娜贝拉·罗德里格斯（Anabela Rodríguez）是马尔维纳斯阿根廷俱乐部的主席，该俱乐部是该组织之一，位于查卡布科公园。“女孩们每个星期六都来。共有两组，每组二十人：一组从上午10点到下午12点，另一组从上午12点到下午2点。练习手球、足球、曲棍球和排球。我们使用了公共法庭，经过很多努力，我们设法让社区明白，从 10 到 14 点，这个区域适合他们，” 他说。

罗德里格斯（Rodríguez）回忆说，起初，这些女孩大多住在巴霍弗洛雷斯（Bajo Flores），外表非常个人主义。“经常听到的一句话是 '如果你不照顾自己，没人会照顾你'。在体育运动中，这意味着他们没有传球。我们在群体性方面做了很多工作。年底，女孩们说她们并不孤单，在一起使她们变得更坚强，” 她说。

罗德里格斯（Rodríguez）预计，本月俱乐部将恢复体育赛事：“我们的想法是继续为女孩提出建议，并继续研究性别问题”。

方法是什么样的

口号是每个邻里组织都应该有一名教练和一名协调员。该计划由128名教练和辅导员实施。“该计划致力于确保主持人和教练与组织建立联系。这是该地区剩余的装机容量，” Fundación SES UVLO实施协调员丹妮拉·德沃托说。

第一次会议于去年3月至10月举行。联合国妇女署的代表丽莎·索尔米拉诺（Lisa Solmirano）说：“我们是在许多青少年因疫情而失去与社交空间联系的时候来的。”

该提案惠及居住在热门社区的1,236名青少年。UVLO成功地提高了自信心，便利了人们获得有关健康、权利、经济赋权和财务规划的信息。

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

该计划的方法受到Women Win组织开发的模型的启发，该模式基于两个支柱：在安全空间参加体育活动和培养生活技能。该战略通过四个单元实施，这些单元至少在六个月内提供，其形式为每组25名参与者的讲习班。在第一个小时内，参与者将进行一些由接受过该方法培训的老师进行的体育练习。在第二个小时内，同一群女孩参加了对话，戏剧，视频展览和游戏，以及由主持人陪同的其他活动。

在实施的第一阶段之后，UVLO集中精力通过研讨会和讲习班传播该方法，并提高私营和公共部门对这种方法在实现两性平等目标方面的潜力的认识。“该计划具有很高的可扩展性和可复制性。我认为，即使在该国内地的省份，它也可能产生更大的影响，” 索尔米拉诺说。

关于UVLO的影响，联合国妇女署代表说：“通过该计划，我们 能够确认，如果为少女提供安全的练习空间，她们就会对体育感兴趣 。必须有越来越多的具有性别观点的体育提案。计划结束时，许多女孩感到有能力，更有信心表达自己的声音。另一个令人感兴趣的影响是社区网络的扩大。这些组织彼此联系，并了解了处理这个年龄段的方法。”

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

最好的结果：待在一起

马加利·萨哈基安（Magali Sahakian）19岁，在阿韦拉内达国立大学学习社会社区干预技术员，是邻里俱乐部的五人制足球运动员，并且是位于Cildañez的中心的UVLO主持人。她是政治组织 La Colectiva 的成员。

Fundación SES 邀请 La Colectiva 参加该计划，他们从组织那里负责注册。传单是通过口耳相传分发和传播的。会议在星期六举行，选择练排球。

“在轮到我的街区，最大的问题是女孩很难说话。当在反思的空间里问一个问题时，没有人回答。随着计划的进展，建立了信任，他们开辟了很多。辩论非常丰富，从中学到了很多东西。我们能够询问过去归化的问题，” 萨哈基安说。

今天，该小组仍然活跃，这是最好的结果。萨哈基安总结说：“女孩们自己组织起来在阿韦拉内达公园互相打排球。他们再也不会孤单了，他们将不再觉得自己无法与任何人交谈。编织网是一件非常重要的事情，它改变了你的生活。”

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