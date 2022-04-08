这是世界上Netflix上观看次数最多的四部小说

揭开了 Netflix 消费者最受欢迎的小说，在该排名中，是拉丁美洲小说，阿根廷制作的G ranizo（All Hail），由奥斯卡奖得主吉列尔莫·弗朗切拉（Guil lermo Francella）主演，奥斯卡奖得主《他的眼睛的秘密》。而且，正如预期的那样，布里奇顿的第二个赛季也达到了第一名，数字惊人。

在《布里奇顿》的第二季中，故事的重点是安东尼子爵和他寻找妻子。(Netflix)

在经历了精彩的第一个赛季之后-在韩国现象《鱿鱼游戏》问世之前一直引领系列世界-由节目主持人 Shonda Rhimes创作的该系列的第二部分戴着女王的王冠，观看时间将近2.52亿小时，使之成为现实在英语口语小说列表中，这是一周内观看次数最多的标题。恰恰是与历史排名第一的S quid Game竞争的好人物，该游戏以近5.72亿美元的价格占据主导地位。

根据朱莉娅·奎因（Julia Quinn）的小说改编的@@ 布里奇顿不仅吸引了观众，以至于整合了39个国家/地区的前十名，而且还促使第一季以5300万的观看时数攀升至第二名。在第 3 名中，她之后是真人秀节目 Is It Cake？(是蛋糕吗？)，有 2650 万人。

瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds）出演了这个未来派故事，他由马克·鲁法洛，佐伊·索尔达娜和詹妮弗·加纳陪同。(Netflix)

在英语电影中，由瑞安·雷诺兹、佐伊·萨尔达尼亚和马克·鲁法洛主演的《亚当计划》以近1800万小时的观看时间排在第一位。这也使他成为该平台历史上最受欢迎的小说中的一员：他以2.27亿人排名第五。

另一部表现强劲的小说是贾德·阿帕托（Judd Apatow）的新喜剧《泡泡》（The Bubble），该剧以超过1200万小时的观看时间成功排名第二。同时，纪录片《不要相信任何人》：在加密货币之王的足迹上，它超过了1200万。

获得奥斯卡奖的《他们眼中的秘密》的演员吉列尔莫·弗朗切拉（Guillermo Francella）是全新单曲《冰雹》的主角。(Netflix)

在国际小说方面，《冰雹》和《商业计划书》（商业计划书）在电影和电视剧中分别处于领先地位。与吉列尔莫·弗朗切拉（The Cl an，我的杰作）合作的电影在32个国家/地区中名列前十，并以超过2400万小时的观看时间在全球排名中名列第一。它讲述了气象学家米格尔·弗洛雷斯（Miguel Flores）的故事，他在天气预报中犯了一个错误，并且没有警告人们冰雹的降临，这使他的声望变成了集体仇恨，并促使他踏上了情感发现的旅程。

另一部在该类别中表现出色的电影是 Noomi Rapace主演的《黑蟹》（《黑蟹》）：它进入了78个国家/地区的前10名，累计观看时间超过1100万小时。这使得亚当·伯格（Adam Berg）的作品在全球排名中最受欢迎的小说名单上排名第五，该作品跟随后世界末日世界中的六名士兵执行神秘任务。

韩国系列继续吸引着观众：“求职提案” 已经连续四周排名第一。(Netflix)

也许作为The S quid Gam e产生巨大影响的遗产，韩国系列设法吸引了很多观众。求职就是一个例子：这部小说以现代而聪明的方式重温了这个可怜的女孩富裕男孩的情节，四周来一直稳居国际电视节目的榜首，观看时间为3,250万小时。

排名@@ 中不仅是韩国冠军：其他排名很好的还有二十五二十一（二十五二十一）、《少年司法》、《预测爱情与天气》和僵尸系列《我们死了》（All ofUs Are Dead）在 10 周后继续在榜单上，观看了将近 950 万小时。

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